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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T00:13
https://ria.ru/20200506/1571057536.html
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
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РИА Новости

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала

21:55 06.05.2020 (обновлено: 00:13 07.05.2020)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 6 мая — РИА Новости. МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".
Как было сказано в эфире, Минск "готов и на более жесткие меры".
"Как суверенная страна Белоруссия имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно — например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете (российского канала. — Прим. ред.) — семь штук. Это перебор, господа", — сказал журналист белорусского канала.
Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили эту информацию, уточнив, что речь идет о корреспонденте и операторе. Первый канал, в свою очередь, пока никак не прокомментировал эти сообщения.
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Позиция Первого канала

Первый канал также подтвердил лишение аккредитации и высылку своих сотрудников из Белоруссии.
"Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", — сказали в пресс-службе.
В посольстве заявили, что российские дипломаты в курсе этой истории.
Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, заявил, что лишение аккредитации не обязывает сотрудников канала покинуть Белоруссию.

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии

Ранее президент Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ в "предвзятом" освещении ситуации с коронавирусом в республике.
По информации Всемирной организации здравоохранения, в Белоруссии выявили 19 тысяч случаев заражения коронавирусом, 112 пациентов скончались. Как отметили в ВОЗ, сейчас в стране один из самых высоких темпов прироста в европейском регионе.
В организации заявили, что Минск не предпринял "адекватных мер физического дистанцирования". ВОЗ также рекомендовала отложить все публичные и массовые мероприятия в стране, внедрить формат удаленной работы и ввести строгие санитарные требования на рабочих местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
После таких поступков и до продажи земли не так далеко. Скоро американский посол печеньки привезет и в путь.
6 мая, 21:58
ВВладимир
336183494306
Батька тщательно скрывает информацию о вирусе в Беларуссии. К сожалению, жизни это точно не спасёт, а вот навредить может даже очень сильно.
6 мая, 22:01
Андрей Романов
35665492272
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