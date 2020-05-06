МИНСК, 6 мая — РИА Новости. "Беларусь 1 ". МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил государственный телеканал".

Как было сказано в эфире, Минск "готов и на более жесткие меры".

"Как суверенная страна Белоруссия имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно — например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете (российского канала. — Прим. ред.) — семь штук. Это перебор, господа", — сказал журналист белорусского канала.

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили эту информацию, уточнив, что речь идет о корреспонденте и операторе. Первый канал, в свою очередь, пока никак не прокомментировал эти сообщения.

Позиция Первого канала

Первый канал также подтвердил лишение аккредитации и высылку своих сотрудников из Белоруссии.

"Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", — сказали в пресс-службе.

В посольстве заявили, что российские дипломаты в курсе этой истории.

Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, заявил, что лишение аккредитации не обязывает сотрудников канала покинуть Белоруссию.

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии

Ранее президент Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ в "предвзятом" освещении ситуации с коронавирусом в республике.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в Белоруссии выявили 19 тысяч случаев заражения коронавирусом, 112 пациентов скончались. Как отметили в ВОЗ, сейчас в стране один из самых высоких темпов прироста в европейском регионе.

В организации заявили, что Минск не предпринял "адекватных мер физического дистанцирования". ВОЗ также рекомендовала отложить все публичные и массовые мероприятия в стране, внедрить формат удаленной работы и ввести строгие санитарные требования на рабочих местах.