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2020-05-06T23:36
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Посольство в Минске знает о ситуации с журналистами Первого канала
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РИА Новости

Посольство в Минске знает о ситуации с журналистами Первого канала

23:36 06.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Российские дипломаты в курсе ситуации с лишением белорусским МИД аккредитации для работы в стране съемочной группы российского "Первого канала", сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Минске.
"Мы в курсе данной ситуации", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы дипмиссии. Вместе с тем в диппредставительстве воздержались от дальнейших комментариев по этой теме.
Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского "Первого канала" после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД Белоруссии по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского "Первого канала" - корреспондента и оператора. При этом он не пояснил, в чем заключались претензии к репортажу журналистов.
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