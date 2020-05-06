В Пензенской области от коронавируса вылечились 18 человек

САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Еще 18 пациентов в среду выписаны после лечения от коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших достигло 217, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 6 мая лабораторно подтвержден 601 случай коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. К 5 мая вылечились 199 человек.
"Сегодня выписаны 18 человек. Итого выздоровевших - 217", - написала Черемушкина в среду в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.