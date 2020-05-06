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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T22:41
https://ria.ru/20200506/1571058429.html
В Пензенской области от коронавируса вылечились 18 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917542_0:308:3093:2048_1036x0_80_0_0_365c576b59db8638dd44783996e2cfce.jpg
РИА Новости

В Пензенской области от коронавируса вылечились 18 человек

22:41 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Еще 18 пациентов в среду выписаны после лечения от коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших достигло 217, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 6 мая лабораторно подтвержден 601 случай коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. К 5 мая вылечились 199 человек.
"Сегодня выписаны 18 человек. Итого выздоровевших - 217", - написала Черемушкина в среду в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевПензенская областьОбщество
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