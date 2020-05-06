МЧС Дагестана закупило более 1,1 млн медицинских масок для республики

МАХАЧКАЛА, 6 мая – РИА Новости. Управление МЧС по Дагестану на средства резервного фонда правительства республики приобрело для медицинских учреждений региона 1,132 миллиона медицинских масок, а также другие средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.
Более 82% закупленных защитных масок переданы Минздраву Дагестана.
"Индивидуальные средства защиты, в том числе защитные костюмы, бахилы, респираторы, медицинские маски, перчатки (медицинские), защитные очки и дезрастворы были закуплены в связи ухудшившейся эпидситуацией по коронавирусу в регионе", - сообщили в пресс-службе.
В региональном МЧС отметили, что на закупку медицинских масок было затрачено свыше 35 миллионов рублей, стоимость одной маски составила 31 рубль. В качестве поставщика была определена компания "Фармацевтический медицинский полис Республики Татарстан", предложившая наилучшую на рынке цену на момент закупки. Средняя закупочная цена по РФ составляет порядка 35 рублей за маску, добавили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.