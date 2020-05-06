МЧС Дагестана закупило более 1,1 млн медицинских масок для республики

"Индивидуальные средства защиты, в том числе защитные костюмы, бахилы, респираторы, медицинские маски, перчатки (медицинские), защитные очки и дезрастворы были закуплены в связи ухудшившейся эпидситуацией по коронавирусу в регионе", - сообщили в пресс-службе.

В региональном МЧС отметили, что на закупку медицинских масок было затрачено свыше 35 миллионов рублей, стоимость одной маски составила 31 рубль. В качестве поставщика была определена компания "Фармацевтический медицинский полис Республики Татарстан", предложившая наилучшую на рынке цену на момент закупки. Средняя закупочная цена по РФ составляет порядка 35 рублей за маску, добавили в ведомстве.