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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2020-05-06T22:15
https://ria.ru/20200506/1571057971.html
МЧС Дагестана закупило более 1,1 млн медицинских масок для республики
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571057843_0:85:800:535_1036x0_80_0_0_f89bb6fc67c59e1e01baa0e016370aa9.jpg
РИА Новости

МЧС Дагестана закупило более 1,1 млн медицинских масок для республики

22:15 06.05.2020
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© Пресс-служба Управления МЧС по ДагестануЗакупка медицинских масок управлением МЧС по Дагестану
Закупка медицинских масок управлением МЧС по Дагестану
© Пресс-служба Управления МЧС по Дагестану
МАХАЧКАЛА, 6 мая – РИА Новости. Управление МЧС по Дагестану на средства резервного фонда правительства республики приобрело для медицинских учреждений региона 1,132 миллиона медицинских масок, а также другие средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.
Более 82% закупленных защитных масок переданы Минздраву Дагестана.
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"Индивидуальные средства защиты, в том числе защитные костюмы, бахилы, респираторы, медицинские маски, перчатки (медицинские), защитные очки и дезрастворы были закуплены в связи ухудшившейся эпидситуацией по коронавирусу в регионе", - сообщили в пресс-службе.
В региональном МЧС отметили, что на закупку медицинских масок было затрачено свыше 35 миллионов рублей,  стоимость одной маски составила 31 рубль. В качестве поставщика была определена компания "Фармацевтический медицинский полис Республики Татарстан", предложившая наилучшую на рынке цену на момент закупки. Средняя закупочная цена по РФ составляет порядка 35 рублей за маску, добавили в ведомстве.
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