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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T22:24
https://ria.ru/20200506/1571056767.html
В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013872_0:531:2642:2017_1036x0_80_0_0_348d4b35a0c19423a03e35894ace57d0.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом

21:32 06.05.2020 (обновлено: 22:24 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Врач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За сутки в столице умерли 39 пациентов с положительным тестом на коронавирус и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
Накануне жертвами COVID-19 в Москве стали еще 50 человек. Таким образом, количество скончавшихся с коронавирусом в столице возросло до 905.
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6 мая, 19:03Распространение нового коронавируса
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Распространение коронавируса

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались.
В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 скончались.
Сегодня президент Владимир Путин провел совещания с правительством и выслушал рекомендации по снятию ограничений. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила смягчать в три этапа.
В свою очередь, мэр Сергей Собянин заявил, что режим самоизоляции в Москве сохранят после 12 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
И что дальше? Истерию и запреты вводить? В РФ 700-800тыс мрет в год, от сердечнососудистых заболеваний. Где паника? Где запрет всего жирного, сигарет, алкоголя, где куча других запретов. Где полицейские, которые выгоняют людей на ходьбу? Нет? Так не работает это? То есть, 800тыс в год это норм. А тут ВИРУС, можно попиарится. Можно запреты по вводить, которые бесполезны. Ради нескольких тысяч, которых может и не спасут, т.к. вирус не уйдет, и что тогда? От туберкулеза в РФ умирает 6-8тыс в год. В 2000-х умирало 30тыс. Это не люди? Где же паника и меры? Или это не считается?
6 мая, 21:43
Василий Иванов
700006
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