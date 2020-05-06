В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом

Врач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За сутки в столице умерли 39 пациентов с положительным тестом на коронавирус и пневмонией, сообщил оперативный штаб.

Накануне жертвами COVID-19 в Москве стали еще 50 человек. Таким образом, количество скончавшихся с коронавирусом в столице возросло до 905.

Распространение коронавируса

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались.

В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 скончались.

Сегодня президент Владимир Путин провел совещания с правительством и выслушал рекомендации по снятию ограничений. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила смягчать в три этапа.

В свою очередь, мэр Сергей Собянин заявил, что режим самоизоляции в Москве сохранят после 12 мая.