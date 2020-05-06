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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T20:15
https://ria.ru/20200506/1571049037.html
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571051484_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_dc3a0bcd2104d63e1f5b80898e746866.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

18:42 06.05.2020 (обновлено: 20:15 06.05.2020)
424996
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
Решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.

Как будут смягчать режим

В первую очередь, планируется разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Также вернутся к работе компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью.
На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи, откроются школы и вузы и более крупные торговые точки, но с ограничением на число посетителей в одно и то же время.
На третьей стадии планируется разрешить прогулки в парках и скверах, но при условии соблюдения социальной дистанции. К этому моменту без ограничений начнут работать предприятия сферы торговли и услуг, все школы и вузы. гостиницы, кафе и рестораны.
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Ограничения будут снимать, ориентируясь на темпы прироста заболеваемости, свободные места в больницах и число проведенных тестов.
При этом россияне, входящие в группу риска и имеющие хронические заболевания, будут вынуждены ограничивать себя в передвижениях.

Нужно сохранить динамику

Попова отметила, что для начала смягчения режима самоизоляции с 12 мая нужно сохранить "позитивный тренд" по развитию ситуации, возникший во многих регионах.
По ее словам, каждый человек должен понимать уровень личной ответственности.
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В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве введена система электронных пропусков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
801891226389
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
На улице всегда полно людей. Только с утра более-менее просторнее. Вообще, не понимаю, что задумали, раздув миф о коронавирусе? Если бы вирус существовал, то вся страна уже была бы заражена. И, странно, перестали болеть ОРВИ и ОРЗ. Куда эти болезни делись? Миллионы людей загнали в непролазные долги. Сотни тысяч людей уволены за прогулы. Просто, не могли доехать до работы. Не пропустили. И постоянное вранье по ТВ. Зачем? Покажут одну обеспеченную всем необходимым больницу, а на деле по все России ничего нет. Даже у медиков дефицит масок. А показывают красиво. Если бы не знал, в каком состоянии наша местная больница и в нас. пунктах рядом, то поверил бы. Масок так и не дождались. Пришлось шить самим. Звонил из Кургана в Екатеринбург другу: Есть маски? Нет! И у нас нет. Так, почему врут по ТВ? Почему президент врет: Все больницы страны обеспечены всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
6 мая, 19:31
МАМануил Айзиров
226103041
Короче, сфера торговли и услуг полностью уничтожена, миллионная безработица привет. Власть помогает только на словах, и брать кредиты призывает. Которые непонятно как отдавать. Или будут нарушать все, или не работать. Т.к. аренда дорогое удовольствие, что бы пустые места в 2м оставлять.
6 мая, 19:11
Василий Иванов
176002025
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