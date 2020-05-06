Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным

Решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.

Как будут смягчать режим

В первую очередь, планируется разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Также вернутся к работе компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью.

На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи, откроются школы и вузы и более крупные торговые точки, но с ограничением на число посетителей в одно и то же время.

На третьей стадии планируется разрешить прогулки в парках и скверах, но при условии соблюдения социальной дистанции. К этому моменту без ограничений начнут работать предприятия сферы торговли и услуг, все школы и вузы. гостиницы, кафе и рестораны.

Ограничения будут снимать, ориентируясь на темпы прироста заболеваемости, свободные места в больницах и число проведенных тестов.

При этом россияне, входящие в группу риска и имеющие хронические заболевания, будут вынуждены ограничивать себя в передвижениях.

Нужно сохранить динамику

Попова отметила, что для начала смягчения режима самоизоляции с 12 мая нужно сохранить "позитивный тренд" по развитию ситуации, возникший во многих регионах.

По ее словам, каждый человек должен понимать уровень личной ответственности.

За минувшие сутки в России выявили 10 559 новых заболевших, из них 5 858 - в Москве . С начала эпидемии в стране заразились 165 929 человек.

Москве введена система электронных пропусков. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а ввведена система электронных пропусков.