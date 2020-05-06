Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T20:26
https://ria.ru/20200506/1571054638.html
В двух поселках в Ульяновской области снимут карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В двух поселках в Ульяновской области снимут карантин

20:26 06.05.2020
6191
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Карантин, введенный в поселках Карсун и Языково Ульяновской области из-за коронавируса, будет снят с 7 мая, сообщил в среду губернатор Сергей Морозов.
В апреле у медсестры Карсунской районной больницы был подтвержден коронавирус, женщина вернулась из ОАЭ и вышла на работу, не сообщив о том, что ездила за границу. В результате несколько десятков жителей района, в том числе медики, заразились COVID-19. С 18 апреля в поселках Карсун и Языково был введен карантин, остановлено транспортное сообщение, включая общественный и личный транспорт. В районе также была развернута резервная больница для оказания помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями.
Автомобиль скорой помощи
6 мая, 19:03Распространение нового коронавируса
Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь
"C 00.00 часов 7 мая мы снимаем карантин в поселке Карсун и селе Языково. Но эти населенные пункты остаются на особом контроле", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
По его словам, в Карсунском районе вышли на работу 120 медиков, которые вылечились от коронавируса или у которых кончился срок самоизоляции. В районной больнице продолжают работать два врача из Ульяновска, а также бригада скорой помощи.
Морозов уточнил, что в Карсунском районе выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом, однако с каждым днем новых заразившихся становится все меньше, а за последние сутки не прибавилось ни одного нового случая.
Всего в Ульяновской области подтверждено 605 случаев заболевания коронавирусом, 89 человек выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
310112
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяновская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 605
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
В Ульяновской области число случаев коронавируса выросло до 573
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Число случаев коронавируса в Ульяновской области выросло до 681
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Ульяновске отделение больницы закрыли на обсервацию
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Глава Ульяновской области оценил возможность снятия ограничений
Антиправительственная акция в Варшаве
Главе польского минздрава пригрозили "повешением на фонаре" за карантин
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
В Ульяновской области обязали носить перчатки в общественном транспорте
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Лавров и Помпео обсудили сотрудничество по борьбе с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил уволить чиновников из-за невыплаты надбавок медикам
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для тушения пожара
В Ульяновской области военный вертолет Ми-8 начал тушить природные пожары
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния