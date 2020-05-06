В двух поселках в Ульяновской области снимут карантин

Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь

Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь

"C 00.00 часов 7 мая мы снимаем карантин в поселке Карсун и селе Языково. Но эти населенные пункты остаются на особом контроле", - написал Морозов на своей странице в Instagram.