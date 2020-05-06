В двух поселках в Ульяновской области снимут карантин

САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Карантин, введенный в поселках Карсун и Языково Ульяновской области из-за коронавируса, будет снят с 7 мая, сообщил в среду губернатор Сергей Морозов.
В апреле у медсестры Карсунской районной больницы был подтвержден коронавирус, женщина вернулась из ОАЭ и вышла на работу, не сообщив о том, что ездила за границу. В результате несколько десятков жителей района, в том числе медики, заразились COVID-19. С 18 апреля в поселках Карсун и Языково был введен карантин, остановлено транспортное сообщение, включая общественный и личный транспорт. В районе также была развернута резервная больница для оказания помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями.
"C 00.00 часов 7 мая мы снимаем карантин в поселке Карсун и селе Языково. Но эти населенные пункты остаются на особом контроле", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
По его словам, в Карсунском районе вышли на работу 120 медиков, которые вылечились от коронавируса или у которых кончился срок самоизоляции. В районной больнице продолжают работать два врача из Ульяновска, а также бригада скорой помощи.
Морозов уточнил, что в Карсунском районе выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом, однако с каждым днем новых заразившихся становится все меньше, а за последние сутки не прибавилось ни одного нового случая.
Всего в Ульяновской области подтверждено 605 случаев заболевания коронавирусом, 89 человек выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.