Зеленский пригрозил уволить чиновников из-за невыплаты надбавок медикам

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уволить тех глав областных администраций, которые не решат вопрос с выплатой надбавок медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, об этом глава государства заявил в своем видеообращении в среду.
Ранее Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса COVID-19 на Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных с COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома - до 100% заработной платы.
"Еще в середине апреля правительство передало средства для выплаты доплат нашим медикам, которые противодействуют коронавирусу. Но в некоторых регионах надбавки выплачены не были. Такое отношение к врачам является недопустимым. Всем главам обладминистраций я поручаю полностью погасить задолженность по заработной плате и надбавке. За невыплаты главы обладминистраций как минимум будут лишены своих зарплат, а в некоторых случаях и должностей", - заявил Зеленский в своем видеообращении, которое было показано в эфире телеканала "Украина 24".
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.