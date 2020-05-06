Вместо концерта на Красной площади 9 мая покажут спектакль по ТВ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литературно-музыкальный спектакль сменит концертно-театральную программу к Литературно-музыкальный спектакль сменит концертно-театральную программу к 75-летию Победы на Красной площади из-за решения о переносе празднования на фоне распространения коронавириса , рассказали РИА Новости в пресс-службе управления делами президента.

Концерт, в основу которого лягут известные песни и произведения, пройдёт без зрителей, но 9 мая его можно будет посмотреть на телеэкранах.

"Во всём мире сейчас непростая ситуация из-за коронавируса, наша привычная жизнь изменилась. Необходимо соблюдать ограничения, в том числе на проведение массовых мероприятий, чтобы поскорее остановить пандемию. Осознавая судьбоносность победы в Великой Отечественной войне для всего человечества и невозможность пропустить наш главный праздник - День Победы - даже в таких сложных условиях, мы пришли к решению организовать на базе концертного зала проведение полноценной программы с участием известных артистов, но без зрителей, конечно" - приводит пресс-служба слова гендиректора - художественного руководителя Кремлёвского Дворца Петра Шаболтая.

Он отметил, что готовилась масштабная концертно-театральная программа к 75-летию Победы для постановки на Красной площади 9 мая, но она откладывается.

Главный режиссер Евгений Глазов отметил, что делать концерт в нынешних условиях - большая ответственность. "Возникает много нюансов и сложностей, но мы не могли этого не сделать. День Победы – это святой и серьёзный праздник, который должен состояться несмотря ни на что!", - говорит он.

Глазов сообщил, что программа представляет собой литературно-музыкальный спектакль, который строится по самым великим песням ВОВ и знаменитым произведениям, которые по ходу концерта прочтут артисты кино и театра.

В управделами президента также отметили, что в ходе подготовки и проведения мероприятия большое внимание уделено защите здоровья работников и артистов. "Помимо выполнения предписанных в нынешних условиях профилактических мер, каждый из участвующих в создании концерта прошёл тестирование на COVID-19", - сообщили в пресс-службе.