Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-06T20:58
https://ria.ru/20200506/1571053196.html
Вместо концерта на Красной площади 9 мая покажут спектакль по ТВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570786851_0:319:3073:2048_1036x0_80_0_0_19f08263035e7c609f3174961c2784c5.jpg
РИА Новости

Вместо концерта на Красной площади 9 мая покажут спектакль по ТВ

19:44 06.05.2020 (обновлено: 20:58 06.05.2020)
516
© РИА Новости / Максим БлиновПустая Красная площадь в Москве в дни действия режима повышенной готовности
Пустая Красная площадь в Москве в дни действия режима повышенной готовности
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литературно-музыкальный спектакль сменит концертно-театральную программу к 75-летию Победы на Красной площади из-за решения о переносе празднования на фоне распространения коронавириса, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления делами президента.
Концерт, в основу которого лягут известные песни и произведения, пройдёт без зрителей, но 9 мая его можно будет посмотреть на телеэкранах.
В праздничной программе, как сообщили в пресс-службе, примут участие звёзды эстрады, кино и театра: Василий Лановой, Лариса Долина, Сергей Гармаш, Николай Басков, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Лев Лещенко, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Валерия, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие.
"Во всём мире сейчас непростая ситуация из-за коронавируса, наша привычная жизнь изменилась. Необходимо соблюдать ограничения, в том числе на проведение массовых мероприятий, чтобы поскорее остановить пандемию. Осознавая судьбоносность победы в Великой Отечественной войне для всего человечества и невозможность пропустить наш главный праздник - День Победы - даже в таких сложных условиях, мы пришли к решению организовать на базе концертного зала проведение полноценной программы с участием известных артистов, но без зрителей, конечно" - приводит пресс-служба слова гендиректора - художественного руководителя Кремлёвского Дворца Петра Шаболтая.
Ударные вертолеты Ми-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
6 мая, 13:0575 лет Великой Победы
Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
Он отметил, что готовилась масштабная концертно-театральная программа к 75-летию Победы для постановки на Красной площади 9 мая, но она откладывается.
Главный режиссер Евгений Глазов отметил, что делать концерт в нынешних условиях - большая ответственность. "Возникает много нюансов и сложностей, но мы не могли этого не сделать. День Победы – это святой и серьёзный праздник, который должен состояться несмотря ни на что!", - говорит он.
Глазов сообщил, что программа представляет собой литературно-музыкальный спектакль, который строится по самым великим песням ВОВ и знаменитым произведениям, которые по ходу концерта прочтут артисты кино и театра.
В управделами президента также отметили, что в ходе подготовки и проведения мероприятия большое внимание уделено защите здоровья работников и артистов. "Помимо выполнения предписанных в нынешних условиях профилактических мер, каждый из участвующих в создании концерта прошёл тестирование на COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
6 мая, 16:06Распространение нового коронавируса
Московские власти рассказали о праздничном салюте на 9 мая
551008
75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДень ПобедыМоскваОбщество
Рекомендуем
Сотрудники полиции проверяют документы у девушки на велосипеде на Москворецкой набережной в Москве.
В Москве 9 мая усилят патрулирование на смотровых площадках и набережных
Пассажирский самолет
В Китае объяснили новое требование к пассажирам рейса Москва — Пекин
Старт ракеты Atlas 5, штат Флорида
В США рассказали подробности предстоящего полета шаттла X-37B
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил снабдить водой и питанием пожарных, борющихся с огнем
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Студенты-медики получат выплаты за помощь пациентам с коронавирусом
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
США опровергли данные, что в лаборатории Лугара в Грузии создают вирусы
Нашивки сотрудников МЧС России
Путин поручил дооснастить подразделения МЧС в пожароопасных регионах
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова
Производство медицинской одежды в Новосибирске
Путин поручил создать резерв средств защиты для добровольцев
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Хорватии число жертв коронавируса достигло 85 человек
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 605
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Испанский парламент продлил режим повышенной готовности до 24 мая
Молоток судьи
В Рязани мужчине добавили тюремный срок из-за нецензурной брани в суде
Прицепы-рефрижераторы, используемые для хранения тел умерших от коронавируса людей, в Нью-Йорке
Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке за сутки выросло на 232 человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
Лента новостейМолния