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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:15
https://ria.ru/20200506/1571051335.html
В Китае объяснили новое требование к пассажирам рейса Москва — Пекин
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1036x0_80_0_0_81f26b5b4838573ebf475acbd4e4959f.jpg
РИА Новости

В Китае объяснили новое требование к пассажирам рейса Москва — Пекин

19:15 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Требование ко всем пассажирам рейса Москва-Пекин авиакомпании Air China предоставлять сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции является временным и направлено на то, чтобы не допустить перекрестного заражения в самолете, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Ранее посольство Китая в России сообщило, что в соответствии с требованием управления гражданской авиации КНР, все пассажиры рейсов Москва-Пекин, совершаемых авиакомпанией Air China, обязаны с 8 мая предъявлять сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Тесты должны быть сделаны в шести учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, список которых был опубликован посольством 30 апреля. Тест должен быть сделан максимум за 120 часов до посадки на рейс.
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"Россия и Китай поддерживают на высоком уровне сотрудничество по профилактике распространения эпидемии. С учетом ситуации с распространением инфекции пассажирскими самолетами между Россией и Китаем, китайская сторона ввела временные меры, потребовав от всех пассажиров рейса Москва-Пекин авиакомпании  Air China предоставлять для регистрации на рейс сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции", - заявили в пресс-службе на просьбу прокомментировать, есть ли такое требование и к пассажирам из других стран.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая  подчеркнули, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить перекрестного заражения пассажиров в самолете и не допустить дальнейшего распространения эпидемии.
Ранее в среду стало известно, что у двух членов экипажа Air China, которые обслуживали рейс Москва-Пекин 27 апреля, была выявлена коронавирусная инфекция. Согласно постановлению управления гражданской авиации КНР, все международные рейсы с конечной точкой в Пекине перенаправляются в 12 других городов страны и только после прохождения карантинных мер допускаются в Пекин. Рейс из Москвы был перенаправлен город Сиань. После прилета у 22 пассажиров была выявлена коронавирусная инфекция, еще у пяти человек болезнь протекала бессимптомно, все они были гражданами КНР.
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Согласно местным правилам, все прибывшие были централизованно доставлены на обсервацию, 4 мая, на седьмой день после въезда в страну у имевших тесный контакт в самолете с заболевшими были сделаны тесты на коронавирусную инфекцию, у двоих членов экипажа тесты оказались положительными.
МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам. В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прервано, однако Китай вывозит своих граждан. В Китае, где в целом распространение эпидемии остановлено, в основном выявляют ввозные случаи инфекции. Все прибывшие из-за границы в последнее время инфицированные являются гражданами КНР.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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