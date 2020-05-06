В Китае объяснили новое требование к пассажирам рейса Москва — Пекин

ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Требование ко всем пассажирам рейса Москва-Пекин авиакомпании Air China предоставлять сертификат об отсутствии Требование ко всем пассажирам рейса Москва-Пекин авиакомпании Air China предоставлять сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции является временным и направлено на то, чтобы не допустить перекрестного заражения в самолете, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР

Ранее посольство Китая в России сообщило, что в соответствии с требованием управления гражданской авиации КНР, все пассажиры рейсов Москва-Пекин, совершаемых авиакомпанией Air China, обязаны с 8 мая предъявлять сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Тесты должны быть сделаны в шести учреждениях Москвы Санкт-Петербурга , список которых был опубликован посольством 30 апреля. Тест должен быть сделан максимум за 120 часов до посадки на рейс.

"Россия и Китай поддерживают на высоком уровне сотрудничество по профилактике распространения эпидемии. С учетом ситуации с распространением инфекции пассажирскими самолетами между Россией и Китаем, китайская сторона ввела временные меры, потребовав от всех пассажиров рейса Москва-Пекин авиакомпании Air China предоставлять для регистрации на рейс сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции", - заявили в пресс-службе на просьбу прокомментировать, есть ли такое требование и к пассажирам из других стран.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая подчеркнули, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить перекрестного заражения пассажиров в самолете и не допустить дальнейшего распространения эпидемии.

Ранее в среду стало известно, что у двух членов экипажа Air China, которые обслуживали рейс Москва-Пекин 27 апреля, была выявлена коронавирусная инфекция. Согласно постановлению управления гражданской авиации КНР, все международные рейсы с конечной точкой в Пекине перенаправляются в 12 других городов страны и только после прохождения карантинных мер допускаются в Пекин. Рейс из Москвы был перенаправлен город Сиань . После прилета у 22 пассажиров была выявлена коронавирусная инфекция, еще у пяти человек болезнь протекала бессимптомно, все они были гражданами КНР.

Согласно местным правилам, все прибывшие были централизованно доставлены на обсервацию, 4 мая, на седьмой день после въезда в страну у имевших тесный контакт в самолете с заболевшими были сделаны тесты на коронавирусную инфекцию, у двоих членов экипажа тесты оказались положительными.

МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам. В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прервано, однако Китай вывозит своих граждан. В Китае, где в целом распространение эпидемии остановлено, в основном выявляют ввозные случаи инфекции. Все прибывшие из-за границы в последнее время инфицированные являются гражданами КНР.