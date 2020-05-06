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2020-05-06T18:56
https://ria.ru/20200506/1571049984.html
В Петербурге в Боткинской больнице лечатся более 190 медиков с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917521_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ac5a0a47c0b3d8979f22ae3e388a3207.jpg
РИА Новости

В Петербурге в Боткинской больнице лечатся более 190 медиков с COVID-19

18:51 06.05.2020 (обновлено: 18:56 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Более 190 медицинских работников с коронавирусной инфекцией находятся в клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, восемь из них остаются в тяжелом состоянии, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"На сегодняшний день более 190 медицинских работников получают медицинскую помощь в Боткинской больнице, восемь из них - в тяжелом состоянии, четверо находятся на искусственной вентиляции легкий", - сказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5884 случаев заражения COVID-19. Умерли 40 человек. Выздоровели 1532 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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