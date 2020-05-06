В Петербурге в Боткинской больнице лечатся более 190 медиков с COVID-19

"На сегодняшний день более 190 медицинских работников получают медицинскую помощь в Боткинской больнице, восемь из них - в тяжелом состоянии, четверо находятся на искусственной вентиляции легкий", - сказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".