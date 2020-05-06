В Петербурге в Боткинской больнице лечатся более 190 медиков с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Более 190 медицинских работников с коронавирусной инфекцией находятся в клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, восемь из них остаются в тяжелом состоянии, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"На сегодняшний день более 190 медицинских работников получают медицинскую помощь в Боткинской больнице, восемь из них - в тяжелом состоянии, четверо находятся на искусственной вентиляции легкий", - сказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5884 случаев заражения COVID-19. Умерли 40 человек. Выздоровели 1532 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.