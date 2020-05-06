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2020-05-06T20:03
https://ria.ru/20200506/1571049552.html
Онищенко прокомментировал итоги совещания по ситуации с COVID-19
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РИА Новости

Онищенко прокомментировал итоги совещания по ситуации с COVID-19

18:56 06.05.2020 (обновлено: 20:03 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В целом все экономические и организационные меры по борьбе с COVID-19, которые обсуждались во время совещания Владимира Путина с членами правительства, выполняются. Об этом РИА Новости заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Шоковая, можно сказать, для всех мера — самоизоляция — сработала, — считает депутат. — Если бы прозвучали доклады и региональных руководителей, мы бы имели, конечно, более полную картину. В частности, как именно там используются средства".

Также Онищенко обратил внимание на то, что из режима самоизоляции нужно выходить очень осторожно: "Было подчеркнуто, что пора "развязывать руки бизнесу". При этом надо понимать, что руководство несет большую ответственность за своих сотрудников. Нельзя допустить того, чтобы эти меры вылились в рост заболеваемости. Должны быть четкие и понятные установки. Не методические указания, а именно предписания, которые обязательны к исполнению. А также нужно установить ответственность за эти исполнения. Конечно же, давать предписания на всю страну нельзя. Это касается конкретных предприятий, конкретного коллектива".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Парламентарий считает, что в перспективе открытия предприятий промышленности необходимо провести совещание непосредственно с владельцами корпораций, холдингов, чтобы узнать, насколько хорошо сотрудники обеспечены средствами защиты. "Надо спросить, закупили ли они в нужном количестве для своих работников маски и дезинфицирующие средства, в каком объеме, сколько на предприятии зараженных людей, — перечислил Онищенко. — Есть запрет на работу сетей общественного питания, но на любом заводе есть столовые, где нужно кормить людей. Как кормят людей, насколько все организовано?"
Однако, по его мнению, на сегодняшнем совещании в видеоформате, не прозвучал один серьезный вопрос — организация детского и семейного отдыха. "Приближается конец учебного года. Взрослые начнут работать. А где будут дети? То, что страна не работает полтора месяца, назвать отдыхом нельзя, это вынужденная изоляция". Над этим вопросом надо работать, считает он.
Вместе с тем Онищенко отметил важность того, что президент поручил министру труда Антону Котякову обратить внимание на меры по поддержке работников соцучреждений. Депутат полагает, что этой категории необходимы определенные льготы. "Нельзя отрицать тот факт, что медики сегодня — герои. Но ведь есть и большая группа соцработников: в условиях роста напряжения, когда люди боятся заразиться вирусом и лишиться работы, на них также лежит большая ответственность".
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