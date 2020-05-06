Онищенко прокомментировал итоги совещания по ситуации с COVID-19

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В целом все экономические и организационные меры по борьбе с COVID-19, которые обсуждались во время совещания Владимира Путина с членами правительства, выполняются. Об этом РИА Новости заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Шоковая, можно сказать, для всех мера — самоизоляция — сработала, — считает депутат. — Если бы прозвучали доклады и региональных руководителей, мы бы имели, конечно, более полную картину. В частности, как именно там используются средства".

Также Онищенко обратил внимание на то, что из режима самоизоляции нужно выходить очень осторожно: "Было подчеркнуто, что пора "развязывать руки бизнесу". При этом надо понимать, что руководство несет большую ответственность за своих сотрудников. Нельзя допустить того, чтобы эти меры вылились в рост заболеваемости. Должны быть четкие и понятные установки. Не методические указания, а именно предписания, которые обязательны к исполнению. А также нужно установить ответственность за эти исполнения. Конечно же, давать предписания на всю страну нельзя. Это касается конкретных предприятий, конкретного коллектива".

Парламентарий считает, что в перспективе открытия предприятий промышленности необходимо провести совещание непосредственно с владельцами корпораций, холдингов, чтобы узнать, насколько хорошо сотрудники обеспечены средствами защиты. "Надо спросить, закупили ли они в нужном количестве для своих работников маски и дезинфицирующие средства, в каком объеме, сколько на предприятии зараженных людей, — перечислил Онищенко. — Есть запрет на работу сетей общественного питания, но на любом заводе есть столовые, где нужно кормить людей. Как кормят людей, насколько все организовано?"

Однако, по его мнению, на сегодняшнем совещании в видеоформате, не прозвучал один серьезный вопрос — организация детского и семейного отдыха. "Приближается конец учебного года. Взрослые начнут работать. А где будут дети? То, что страна не работает полтора месяца, назвать отдыхом нельзя, это вынужденная изоляция". Над этим вопросом надо работать, считает он.