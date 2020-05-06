В Канаде число жертв коронавируса превысило четыре тысячи

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число летальных исходов от коронавируса нового типа в Канаде превысило 4 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным минздрава, в стране выявлено в общей сложности 62 458 случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.