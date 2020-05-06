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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:42
https://ria.ru/20200506/1571049493.html
В Канаде число жертв коронавируса превысило четыре тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число жертв коронавируса превысило четыре тысячи

18:42 06.05.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число летальных исходов от коронавируса нового типа в Канаде превысило 4 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, от коронавируса скончались 4 111 человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио - 2 398 и 1 429 соответственно.
По последним данным минздрава, в стране выявлено в общей сложности 62 458 случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКвебек (провинция)ОнтариоЗдоровье - ОбществоВОЗКанадаВ мире
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