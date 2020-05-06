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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:25
https://ria.ru/20200506/1571048438.html
Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
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РИА Новости

Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса

18:25 06.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса, пострадавшего в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Правительство Петербурга завершило формирование второго пакета мер по поддержке экономики. Он предусматривает освобождение от налога на имущество в размере 50% организаций, управляющих гостиницами, торговыми центрами, санаториями площадью не менее 1000 квадратных метров. Организации при этом должны снизить или освободить арендаторов их имущества от арендной платы на период режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
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Также планируется снизить ставки налога по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей, обрабатывающих производств и инновационных предприятий, предоставить субсидии организациям культуры на компенсацию их затрат в период ограничительных мер. Предполагается также введение моратория на штрафы и пени для малого и среднего бизнеса по теплоснабжению.
Как отмечается в сообщении, городской Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса докапитализирован на 1 миллиард рублей. Из этих средств 700 миллионов рублей направят на программу предоставления поручительств, 300 миллионов рублей – на выдачу микрозаймов предпринимателям. Власти Петербурга также подали заявку на софинансирование фонда из федерального бюджета на 1 миллиард рублей.
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Кроме того, Фонд развития промышленности Петербурга снизил ставки по займам для предприятий до 1% и увеличил сумму займа по всем программам до 200 миллионов рублей. Для проектов по перепрофилированию производства фонд в 2020 году может предоставить займы на сумму более 400 миллионов рублей.
Отмечается, что в Петербурге определен порядок включения организаций в перечень системообразующих предприятий. В федеральном списке системообразующих 89 петербургских компаний. В региональной список на сегодняшний день включены 164 организации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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