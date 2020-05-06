Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Власти Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса, пострадавшего в период пандемии коронавирусной инфекции , сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"Правительство Петербурга завершило формирование второго пакета мер по поддержке экономики. Он предусматривает освобождение от налога на имущество в размере 50% организаций, управляющих гостиницами, торговыми центрами, санаториями площадью не менее 1000 квадратных метров. Организации при этом должны снизить или освободить арендаторов их имущества от арендной платы на период режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Также планируется снизить ставки налога по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей, обрабатывающих производств и инновационных предприятий, предоставить субсидии организациям культуры на компенсацию их затрат в период ограничительных мер. Предполагается также введение моратория на штрафы и пени для малого и среднего бизнеса по теплоснабжению.

Как отмечается в сообщении, городской Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса докапитализирован на 1 миллиард рублей. Из этих средств 700 миллионов рублей направят на программу предоставления поручительств, 300 миллионов рублей – на выдачу микрозаймов предпринимателям. Власти Петербурга также подали заявку на софинансирование фонда из федерального бюджета на 1 миллиард рублей.

Кроме того, Фонд развития промышленности Петербурга снизил ставки по займам для предприятий до 1% и увеличил сумму займа по всем программам до 200 миллионов рублей. Для проектов по перепрофилированию производства фонд в 2020 году может предоставить займы на сумму более 400 миллионов рублей.

Отмечается, что в Петербурге определен порядок включения организаций в перечень системообразующих предприятий. В федеральном списке системообразующих 89 петербургских компаний. В региональной список на сегодняшний день включены 164 организации.