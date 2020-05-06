В Петербурге в праздники оштрафовали более 600 человек

Люди на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Более 600 человек оштрафованы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер в майские праздники в Более 600 человек оштрафованы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер в майские праздники в Петербурге , сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"С 1 по 5 мая в Петербурге составили 676 протоколов за нарушения противоэпидемиологических ограничений. Из них 557 – за нарушение ограничительных мер, установленных постановлением городского правительства по противодействию распространения коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

С начала действия ограничительных мер в Петербурге в общей сложности составлено 3357 протоколов за нарушения ограничительных мероприятий по борьбе с распространением коронавируса

Возбуждено пять уголовных дел: одно на юридическое лицо, четыре – на физических лиц, в том числе за распространение в социальных сетях недостоверной информации об эпидемиологической ситуации, отмечается в сообщении.

В городе установлена административная ответственность, в частности, за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан из-за распространения коронавируса.

За нарушение закона предусмотрены штрафы: для граждан – до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Повторное совершение этих правонарушений будет наказываться штрафами для граждан - до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч рублей.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала эпидемиии в Петербурге зарегистрировано 5884 случаев заражения COVID-19. Умерли 40 человек. Выздоровели 1532 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф