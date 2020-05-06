Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:16
https://ria.ru/20200506/1571047926.html
В Петербурге в праздники оштрафовали более 600 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570922751_0:449:2841:2047_1036x0_80_0_0_24ca24538ba16548270d29b75dc7d11d.jpg
РИА Новости

В Петербурге в праздники оштрафовали более 600 человек

18:15 06.05.2020 (обновлено: 18:16 06.05.2020)
3285
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Люди на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Более 600 человек оштрафованы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер в майские праздники в Петербурге, сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
"С 1 по 5 мая в Петербурге составили 676 протоколов за нарушения противоэпидемиологических ограничений. Из них 557 – за нарушение ограничительных мер, установленных постановлением городского правительства по противодействию распространения коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.
С начала действия ограничительных мер в Петербурге в общей сложности составлено 3357 протоколов за нарушения ограничительных мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.
Возбуждено пять уголовных дел: одно на юридическое лицо, четыре – на физических лиц, в том числе за распространение в социальных сетях недостоверной информации об эпидемиологической ситуации, отмечается в сообщении.
Девушка во время самоизоляции дома
6 мая, 16:18Распространение нового коронавируса
Попова: самоизоляция позволила избежать взрывного роста заражения
В городе установлена административная ответственность, в частности, за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан из-за распространения коронавируса.
За нарушение закона предусмотрены штрафы: для граждан – до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.
Повторное совершение этих правонарушений будет наказываться штрафами для граждан - до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч рублей.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала эпидемиии в Петербурге зарегистрировано 5884 случаев заражения COVID-19. Умерли 40 человек. Выздоровели 1532 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Опрос
Как вам на самоизоляции?
Проголосовали:284329
6 апреля, 10:40
17010214
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова
Автомобиль скорой помощи
Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь
Стройка в Москве
Путин поддержал возобновление работы промышленности в Москве с 12 мая
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Нефтяные качалки в Республике Татарстан
Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Ученый из университета Питтсбурга Бин Лю
В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Умер пилот совершившего жесткую посадку в Крыму Ми-35
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против COVID-19
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин заявил, что нельзя перегибать палку с профилактическими мерами
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия на вооружение "Циркона"
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
Лента новостейМолния