В олимпиаде "Великая Победа" победили ученики из России и Киргизии

Победителями стали Марьяна Авдеенко (Саратов), Вячеслав Иванчин (Челябинск), Асель Искенова (Бишкек, Киргизия), Владимир Канунников (Сасово) и Галина Машенцева (Волгоград). Всем лауреатам будут вручены призы и подарки от организаторов и партнеров олимпиады.

"Я хочу сказать членам жюри и всем, кто здесь присутствует, чтобы вы не волновались: мир никогда не забудет о Великой Победе. Мы этого не допустим!" — сказала в своем благодарственном слове победительница олимпиады Асель Искенова.