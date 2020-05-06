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75 лет Великой Победы
2020-05-07T10:21
https://ria.ru/20200506/1571047598.html
В олимпиаде "Великая Победа" победили ученики из России и Киргизии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570464527_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_6f72e459fce261ef4f61d0c0f5193e05.jpg
РИА Новости

В олимпиаде "Великая Победа" победили ученики из России и Киргизии

18:09 06.05.2020 (обновлено: 10:21 07.05.2020)
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CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России / Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников
CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России /
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Победителями всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" стали пятеро участников из России и Киргизии, а всего в ней приняли участие дети 40 стран, сообщили РИА Новости в оргкомитете олимпиады.
Победителями стали Марьяна Авдеенко (Саратов), Вячеслав Иванчин (Челябинск), Асель Искенова (Бишкек, Киргизия), Владимир Канунников (Сасово) и Галина Машенцева (Волгоград). Всем лауреатам будут вручены призы и подарки от организаторов и партнеров олимпиады.
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1 мая, 19:4675 лет Великой Победы
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"Я хочу сказать членам жюри и всем, кто здесь присутствует, чтобы вы не волновались: мир никогда не забудет о Великой Победе. Мы этого не допустим!" — сказала в своем благодарственном слове победительница олимпиады Асель Искенова.
Всемирная школьная олимпиада, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в феврале этого года в онлайн-формате и состояла из трех онлайн-туров. В финале перед участниками стояла задача написать эссе на тему Великой Отечественной войны.
Задания главного теста "Я знаю! Я помню!" были разработаны учеными-историками Российского военно-исторического общества и НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС России.
"Самое главное, что мы можем сделать сегодня для ветеранов, кроме, конечно, неустанного внимания и заботы, — это дать понять, что наши современники и то поколение, которое идет следом за нами, будут знать правду о войне, о подвиге наших героических предков. Благодаря олимпиаде мы можем надеяться, что так оно и будет", — отметил научный директор РВИО Михаил Мягков во время оглашения результатов мероприятия, прошедшего в онлайн-формате.
Студенты
16 марта, 09:00
Чем школьные олимпиады пригодятся студенту
2300010
75 лет Великой ПобедыРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)КиргизияОбщество
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