В олимпиаде "Великая Победа" победили ученики из России и Киргизии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Победителями всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" стали пятеро участников из России и Киргизии, а всего в ней приняли участие дети 40 стран, сообщили РИА Новости в оргкомитете олимпиады.
Победителями стали Марьяна Авдеенко (Саратов), Вячеслав Иванчин (Челябинск), Асель Искенова (Бишкек, Киргизия), Владимир Канунников (Сасово) и Галина Машенцева (Волгоград). Всем лауреатам будут вручены призы и подарки от организаторов и партнеров олимпиады.
"Я хочу сказать членам жюри и всем, кто здесь присутствует, чтобы вы не волновались: мир никогда не забудет о Великой Победе. Мы этого не допустим!" — сказала в своем благодарственном слове победительница олимпиады Асель Искенова.
Всемирная школьная олимпиада, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в феврале этого года в онлайн-формате и состояла из трех онлайн-туров. В финале перед участниками стояла задача написать эссе на тему Великой Отечественной войны.
Задания главного теста "Я знаю! Я помню!" были разработаны учеными-историками Российского военно-исторического общества и НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС России.
"Самое главное, что мы можем сделать сегодня для ветеранов, кроме, конечно, неустанного внимания и заботы, — это дать понять, что наши современники и то поколение, которое идет следом за нами, будут знать правду о войне, о подвиге наших героических предков. Благодаря олимпиаде мы можем надеяться, что так оно и будет", — отметил научный директор РВИО Михаил Мягков во время оглашения результатов мероприятия, прошедшего в онлайн-формате.
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