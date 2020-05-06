Лавров обсудил с главой МИД Армении борьбу с коронавирусом

"Проведен обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений, задачам взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, дальнейшим шагам по продвижению нагорно-карабахского урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении ведомства.