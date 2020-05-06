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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:54
https://ria.ru/20200506/1571046610.html
Лавров обсудил с главой МИД Армении борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Армении борьбу с коронавирусом

17:54 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном борьбу с COVID-19 и нагорно-карабахское урегулирование, сообщил МИД РФ.
"Проведен обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений, задачам взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, дальнейшим шагам по продвижению нагорно-карабахского урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении ведомства.
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На прошлой неделе представители Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения с применением миномета. Затем в понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о гибели военнослужащего при подрыве мины.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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