В Киеве предложили обсудить расширение делегаций по Донбассу

КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Руководитель офиса президента Владимира Зеленского Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в телефоном разговоре с политическими советниками лидеров стран "нормандского формата" предложил на следующем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу 14 мая согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ, сообщает пресс-служба офиса в среду.

Во вторник Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

"Андрей Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны", - говорится в сообщении. По его словам, высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения.

В сообщении говорится, что украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах контактной группы как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так и внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года.

"Андрей Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы привлекать этих людей к дискуссии, консультаций и согласования вопросов, предусмотренных минскими договоренностями", - сообщает пресс-служба.