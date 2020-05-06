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2020-05-06T17:34
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В Киеве предложили обсудить расширение делегаций по Донбассу
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РИА Новости

В Киеве предложили обсудить расширение делегаций по Донбассу

17:25 06.05.2020 (обновлено: 17:34 06.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефоном разговоре с политическими советниками лидеров стран "нормандского формата" предложил на следующем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу 14 мая согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ, сообщает пресс-служба офиса в среду.
Во вторник Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
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"Андрей Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны", - говорится в сообщении. По его словам, высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения.
В сообщении говорится, что украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах контактной группы как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так и внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года.
"Андрей Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы привлекать этих людей к дискуссии, консультаций и согласования вопросов, предусмотренных минскими договоренностями", - сообщает пресс-служба.
В то же время руководитель офиса Зеленского отметил недопустимость никаких переговоров с представителями "непризнанных квазигосударственных образований".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеАндрей ЕрмакДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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