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2020-05-06T17:13
https://ria.ru/20200506/1571043980.html
В Госдуме прокомментировали план Украины по возвращению Крыма
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали план Украины по возвращению Крыма

17:13 06.05.2020
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал телеканалу RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о шагах для "возвращения Крыма", отметив, что подобный неконструктивный подход Киева "не вызывает симпатий ни в Крыму, ни в международном сообществе".
Ранее Кулеба в разговоре с "Радио НВ" рассказал о концепции по возвращению Крыма. По его словам, план — "не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет". Киеву нужно сосредоточиться на трех тактических задачах: "удержание вопроса с полуостровом на стратегической повестке дня, чтобы не забывать о проблеме", "обеспечение эффективности санкционного режима", "привлечение "дополнительных международных­ инструментов" для давления на Россию".
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"Я думаю, что политики и чиновники на Украине прекрасно понимают бесперспективность любых усилий по так называемому возвращению Крыма", - приводятся слова Морозова на сайте телеканала. Депутат отметил, что подобными заявлениями "Киев только подтверждает свой неконструктивный подход".
"Эта тактика не вызывает симпатий ни в Крыму, ни в международном сообществе", - заключил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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