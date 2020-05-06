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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:12
https://ria.ru/20200506/1571043922.html
Ограничения на посещение здания СФ могут продлить до конца сессии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1036x0_80_0_0_f0fc522a71b7cfdca44636a27b6e6545.jpg
РИА Новости

Ограничения на посещение здания СФ могут продлить до конца сессии

17:12 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на посещение здания Совета Федерации, связанные с пандемией коронавируса, могут быть продлены до конца июля, сказал РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Введенные ранее ограничения на вход в здание Совета Федерации для представителей СМИ и других посетителей из-за пандемии коронавируса, могут сохраниться до конца весенней сессии. Нам надо поберечься", - сказал Рязанский.
Он отметил, что вся информация о работе сенаторов, включая пленарные заседания палаты, доступна в дистанционном режиме.
По графику последнее заседание Совфеда должно состояться 24 июля.
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