В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 379

ДУШАНБЕ, 6 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 86 случаев коронавируса зарегистрировали в Таджикистане, общее число заболевших достигло 379, восемь человек скончались, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Бибихонум Дарвешзода.
"В Таджикистане по состоянию на среду зарегистрированы 379 больных коронавирусной инфекцией, что на 86 больше, чем накануне, скончались восемь человек", - сказала Дарвешзода.
По ее словам, сейчас в медицинских учреждениях страны госпитализированы 3596 человек, а за последние сутки 246 человек были выписаны из медицинских учреждений в хорошем состоянии.
Минздрав Таджикистана настоятельно призвал всех жителей страны строго соблюдать правила личной гигиены, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.