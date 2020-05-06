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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:07
https://ria.ru/20200506/1571043587.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 379
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 379

17:07 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 6 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 86 случаев коронавируса зарегистрировали в Таджикистане, общее число заболевших достигло 379, восемь человек скончались, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Бибихонум Дарвешзода.
"В Таджикистане по состоянию на среду зарегистрированы 379 больных коронавирусной инфекцией, что на 86 больше, чем накануне, скончались восемь человек", - сказала Дарвешзода.
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По ее словам, сейчас в медицинских учреждениях страны госпитализированы 3596 человек, а за последние сутки 246 человек были выписаны из медицинских учреждений в хорошем состоянии.
Минздрав Таджикистана настоятельно призвал всех жителей страны строго соблюдать правила личной гигиены, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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