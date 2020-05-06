В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 379

"В Таджикистане по состоянию на среду зарегистрированы 379 больных коронавирусной инфекцией, что на 86 больше, чем накануне, скончались восемь человек", - сказала Дарвешзода.

По ее словам, сейчас в медицинских учреждениях страны госпитализированы 3596 человек, а за последние сутки 246 человек были выписаны из медицинских учреждений в хорошем состоянии.