Белоусов: лимиты льготных кредитов могут быть выбраны в середине мая

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лимиты льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на выплату зарплат могут быть выбраны уже в середине мая, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов.
"Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот, и мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, то примерно на 2 тысячи заявок в день, в сутки. Мы вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок", - сказал Белоусов в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
"Это достаточно много. Это больше, чем мы предполагали. Мы видим, что при сохранении такого темпа те лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже в середине, в крайнем случае - в 20 числах мая", - заявил и.о. премьера.
Вместе с тем он отметил, что банки начали выдавать кредиты с некоторой задержкой, и хотя это объясняется техническими причинами, необходимо ускориться.
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"Мы видим, что сейчас банки работают с перенапряжением, и последнее время количество одобренных заявок стало постепенно отставать от количества поступивших обращений. Я считаю, что это просто техническая причина действительно. Я знаю, как работает Сбербанк, ВТБ, практически в таком постоянном режиме, и отменили очень многие процедуры проверок... Тем не менее нам, конечно, нужно в этой части ускориться", - сказал Белоусов.
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