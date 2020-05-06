Белоусов: лимиты льготных кредитов могут быть выбраны в середине мая

"Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот, и мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, то примерно на 2 тысячи заявок в день, в сутки. Мы вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок", - сказал Белоусов в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.