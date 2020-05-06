В Новгородской области умер шестой пациент с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шестой пациент с коронавирусом скончался в Новгородской области, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в Instagram.
По данным регионального штаба, всего в Новгородской области 417 подтвержденных случаев заражения, 56 человек выздоровели. На самоизоляции находятся 1044 человек, 2965 сняты с наблюдения. Раннее власти региона ввели дополнительные ограничительные меры в Маловишерском районе, где больше всего зараженных коронавирусом, - 57 человек.
"К сожалению, третий день подряд растет количество летальных случаев. Еще одной жертвой вируса стала 74-летняя жительница Маловишерского района. У женщины был ряд сопутствующих тяжелых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы", - сообщил Никитин.
Также губернатор напомнил, что жители старше 65 лет, особенно те, у кого есть хронические заболевания, обязаны строго соблюдать все ограничительные меры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.