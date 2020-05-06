В Новгородской области умер шестой пациент с коронавирусом

"К сожалению, третий день подряд растет количество летальных случаев. Еще одной жертвой вируса стала 74-летняя жительница Маловишерского района. У женщины был ряд сопутствующих тяжелых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы", - сообщил Никитин.