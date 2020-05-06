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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:50
https://ria.ru/20200506/1571041900.html
В Новгородской области умер шестой пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Новгородской области умер шестой пациент с коронавирусом

16:50 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шестой пациент с коронавирусом скончался в Новгородской области, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в Instagram.
По данным регионального штаба, всего в Новгородской области 417 подтвержденных случаев заражения, 56 человек выздоровели. На самоизоляции находятся 1044 человек, 2965 сняты с наблюдения. Раннее власти региона ввели дополнительные ограничительные меры в Маловишерском районе, где больше всего зараженных коронавирусом, - 57 человек.
"К сожалению, третий день подряд растет количество летальных случаев. Еще одной жертвой вируса стала 74-летняя жительница Маловишерского района. У женщины был ряд сопутствующих тяжелых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы", - сообщил Никитин.
Также губернатор напомнил, что жители старше 65 лет, особенно те, у кого есть хронические заболевания, обязаны строго соблюдать все ограничительные меры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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