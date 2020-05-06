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2020-05-06T17:45
https://ria.ru/20200506/1571036712.html
Московские власти рассказали о праздничном салюте на 9 мая
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РИА Новости

Московские власти рассказали о праздничном салюте на 9 мая

16:06 06.05.2020 (обновлено: 17:45 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы в Москве
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 10 тысяч салютных залпов прогремят в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В связи с пандемией короновируса COVID-19 большинство массовых мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отложены до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не придет в норму. Но в сам День Победы 9 мая 2020 года москвичи смогут увидеть праздничный салют. Он начнется в 22:00 и будет длиться 10 минут. За это время небо 90 самоходных пусковых установок и орудий сделают около 10 тысяч залпов", - говорится в материале.
Отмечается, что для запуска салютов будут использованы 72 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, а на Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны.
"Праздничные артиллерийские салюты запланированы в столице на 16 площадках", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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