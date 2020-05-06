Московские власти рассказали о праздничном салюте на 9 мая

Отмечается, что для запуска салютов будут использованы 72 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, а на Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны.