Московские власти рассказали о праздничном салюте на 9 мая

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 10 тысяч салютных залпов прогремят в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В связи с пандемией короновируса COVID-19 большинство массовых мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отложены до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не придет в норму. Но в сам День Победы 9 мая 2020 года москвичи смогут увидеть праздничный салют. Он начнется в 22:00 и будет длиться 10 минут. За это время небо 90 самоходных пусковых установок и орудий сделают около 10 тысяч залпов", - говорится в материале.
Отмечается, что для запуска салютов будут использованы 72 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, а на Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны.
"Праздничные артиллерийские салюты запланированы в столице на 16 площадках", - говорится в сообщении.
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