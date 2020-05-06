В Петербурге у четырех сотрудников "Водоканала" выявили коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у четверых сотрудников ГУП " Коронавирус выявлен у четверых сотрудников ГУП " Водоканал Санкт-Петербурга ", контактировавшие с ними 57 работников направлены на двухнедельную самоизоляцию, сообщила РИА Новости в среду представитель предприятия.

"Силами медсанчасти "Водоканала" регулярно проводится выборочное тестирование сотрудников на коронавирус, по результатам которого были выявлены четверо заболевших сотрудников филиала "Транспорт и логистика", который расположен в отдалении от основных сооружений предприятия. Они были незамедлительно изолированы и сейчас находятся под наблюдением медиков по месту жительства. Состояние удовлетворительное", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, те 57 человек, которые контактировали с работниками с коронавирусом, также направлены на двухнедельную самоизоляцию. "По итогам их тестирования на COVID-19 получены отрицательные результаты", - отметила представитель петербургского "Водоканала", добавив, что в очаге заражения проведена дезинфекция.

Она уточнила, что из 8,77 тысячи сотрудников предприятия на рабочих местах находятся сейчас 2,18 тысячи человек - оперативно-технический персонал, работники эксплуатационных служб, аварийных бригад, транспортные службы и специалисты на основных сооружениях предприятия. Все они соблюдают усиленные санитарно-эпидемиологические требования. Остальные специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" работают удаленно.

Как напомнила представитель предприятия, на водопроводных станциях Санкт-Петербурга функционирует уникальная двухступенчатая технология комплексного обеззараживания питьевой воды, которая предусматривает использование гипохлорита натрия (химический метод) и ультрафиолетовую обработку воды (физический метод). Это обеспечивает полное подавление вирусов и гарантирует эпидемиологическую безопасность водоснабжения города.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" обеспечивает услугами водоснабжения и канализования всех жителей города, а также десятки тысяч предприятий и организаций. В ведении предприятия находятся также городские фонтаны и общественные туалеты.