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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:56
https://ria.ru/20200506/1571035880.html
В Петербурге у четырех сотрудников "Водоканала" выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Петербурге у четырех сотрудников "Водоканала" выявили коронавирус

15:56 06.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у четверых сотрудников ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", контактировавшие с ними 57 работников направлены на двухнедельную самоизоляцию, сообщила РИА Новости в среду представитель предприятия.
"Силами медсанчасти "Водоканала" регулярно проводится выборочное тестирование сотрудников на коронавирус, по результатам которого были выявлены четверо заболевших сотрудников филиала "Транспорт и логистика", который расположен в отдалении от основных сооружений предприятия. Они были незамедлительно изолированы и сейчас находятся под наблюдением медиков по месту жительства. Состояние удовлетворительное", - рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, те 57 человек, которые контактировали с работниками с коронавирусом, также направлены на двухнедельную самоизоляцию. "По итогам их тестирования на COVID-19 получены отрицательные результаты", - отметила представитель петербургского "Водоканала", добавив, что в очаге заражения проведена дезинфекция.
Она уточнила, что из 8,77 тысячи сотрудников предприятия на рабочих местах находятся сейчас 2,18 тысячи человек - оперативно-технический персонал, работники эксплуатационных служб, аварийных бригад, транспортные службы и специалисты на основных сооружениях предприятия. Все они соблюдают усиленные санитарно-эпидемиологические требования. Остальные специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" работают удаленно.
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Как напомнила представитель предприятия, на водопроводных станциях Санкт-Петербурга функционирует уникальная двухступенчатая технология комплексного обеззараживания питьевой воды, которая предусматривает использование гипохлорита натрия (химический метод) и ультрафиолетовую обработку воды (физический метод). Это обеспечивает полное подавление вирусов и гарантирует эпидемиологическую безопасность водоснабжения города.
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" обеспечивает услугами водоснабжения и канализования всех жителей города, а также десятки тысяч предприятий и организаций. В ведении предприятия находятся также городские фонтаны и общественные туалеты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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