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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:43
https://ria.ru/20200506/1571034378.html
В Великобритании 107 медиков умерли от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В Великобритании 107 медиков умерли от коронавируса

15:43 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 мая – РИА Новости, Мария Табак. Жертвами COVID-19 в Великобритании стали 136 медиков и соцработников, объявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Я бы хотел почтить память 107 сотрудников Национальной службы здравоохранения и 29 соцработников", - сказал Джонсон во время традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте.
Премьер, недавно оправившийся от COVID-19, подчеркнул, что гибель каждого человека – трагедия.
На данный момент число умерших от коронавируса в Великобритании приближается к 30 тысячам, количество зараженных – к 200 тысячам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
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