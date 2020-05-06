В Великобритании 107 медиков умерли от коронавируса

ЛОНДОН, 6 мая – РИА Новости, Мария Табак. Жертвами COVID-19 в Великобритании стали 136 медиков и соцработников, объявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Я бы хотел почтить память 107 сотрудников Национальной службы здравоохранения и 29 соцработников", - сказал Джонсон во время традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте.
Премьер, недавно оправившийся от COVID-19, подчеркнул, что гибель каждого человека – трагедия.
На данный момент число умерших от коронавируса в Великобритании приближается к 30 тысячам, количество зараженных – к 200 тысячам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.