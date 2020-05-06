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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:12
https://ria.ru/20200506/1571031484.html
В Италии предложили направить в Россию плазму выздоровевших от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570015378_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_ab5d79710e3b1c7bcd377a1c0ad27e5e.jpg
РИА Новости

В Италии предложили направить в Россию плазму выздоровевших от COVID-19

15:12 06.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
РИМ, 6 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России обратилось с открытым письмом к премьер-министру Италии Джузеппе Конте, в котором предложило направить в РФ плазму итальянцев, выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил РИА Новости в среду президент ассоциации Лоренцо Валлорейа.
В письме отмечается, что Россия направила на Апеннины существенную медицинскую помощь в тот момент, когда в Италии сложилась чрезвычайная ситуация в связи с широким распространением коронавируса. Теперь, когда ситуация в стране улучшилась и итальянские власти объявили о начале так называемой "фазы 2", пришло время протянуть руку помощи России, указывается в документе.
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"Учитывая прекрасные результаты, полученные при помощи терапии с использованием плазмы, на наш взгляд, сейчас было бы хорошо и правильно поделиться с российским друзьями плазмой тех людей, которые победили болезнь и у которых выработались антитела. Господин премьер-министр, это действительно стало бы конкретным жестом благодарности", - говорится в письме.
В беседе с РИА Новости Валлорейа подчеркнул, что возглавляемая им ассоциация делает все возможное для развития отношений искренней дружбы, которые уже многие десятилетия связывают наши страны.
"Россия не раз бескорыстно приходила Италии на помощь. Достаточно вспомнить о русских военных моряках, которые помогали жителям сицилийского города Мессина, где в декабре 1908 года произошло разрушительное землетрясение. Когда в апреле 2009 года такая беда случилась в Аквиле, центр которой был практически полностью разрушен землетрясением, россияне вновь пришли к нам на помощь. Они, в частности, восстановили некоторые исторические здания этого города, уничтоженные стихией. В марте, когда на севере Италии сложилась поистине драматическая ситуация из-за COVID-19, по решению руководства РФ к нам прибыли военные специалисты и медики, которые очень помогли жителям Ломбардии. Теперь дело за нами. Думаю, итальянцы должны ответить добром на добро", - сказал собеседник агентства.
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Валлорейа также сообщил РИА Новости, что в конце апреля активисты Ассоциации итальянских друзей России провели в области Абруццо специальную акцию под названием "Свет надежды в борьбе с коронавирусом". В рамках этой инициативы исторические здания в нескольких городах этого региона были при помощи прожекторов раскрашены в цвета российского триколора.
С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. 104 российских военных специалиста, из которых 32 являются медикам, прибыли в североитальянскую область Ломбардия. Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо и Вероне.
Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в более чем 60 городах провинции Бергамо. Они осуществили санитарную обработку помещений общей площадью более 600 тысяч квадратных метров и еще около 95 тысяч квадратных метров асфальтированных дорог. С 22 апреля россияне начали проводить дезинфекционные работы в соседней провинции Брешия. Российские медики продолжают осуществлять лечение больных в недавно открытом полевом госпитале Бергамо.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДжузеппе КонтеИталияВ мире
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