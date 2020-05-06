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2020-05-06T15:08
https://ria.ru/20200506/1571031320.html
В Ленинградской области пятеро военнослужащих пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Ленинградской области пятеро военнослужащих пострадали в ДТП

15:08 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Пятеро военнослужащих пострадали в ДТП в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа.
"В результате аварии в Ломоносовском районе Ленинградской области четверо находящихся в автомобиле в качестве пассажиров военнослужащих получили травмы легкой степени тяжести. Военнослужащий, находившийся за рулем автомобиля, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, столкновение личного автомобиля военнослужащего со встречной машиной произошло при совершении маневра. Ведется проверка.
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