В Ленинградской области пятеро военнослужащих пострадали в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Пятеро военнослужащих пострадали в ДТП в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа.
"В результате аварии в Ломоносовском районе Ленинградской области четверо находящихся в автомобиле в качестве пассажиров военнослужащих получили травмы легкой степени тяжести. Военнослужащий, находившийся за рулем автомобиля, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, столкновение личного автомобиля военнослужащего со встречной машиной произошло при совершении маневра. Ведется проверка.
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