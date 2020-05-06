В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге , имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В частности, мужчины в возрасте 69 и 64 лет скончались в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, женщина 73 лет - в Введенской городской клинической больнице.

"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5884 случаев заражения COVID-19. Умерли 40 человек. Выздоровели 1532 человека.