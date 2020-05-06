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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:06
https://ria.ru/20200506/1571031147.html
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693022_132:444:2372:1704_1036x0_80_0_0_b8cec2f8c2325adda3107717736387c1.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

15:06 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИнфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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В частности, мужчины в возрасте 69 и 64 лет скончались в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, женщина 73 лет - в Введенской городской клинической больнице.
"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.
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По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5884 случаев заражения COVID-19. Умерли 40 человек. Выздоровели 1532 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-Петербург
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