Украинские пограничники провели учения в Азовском море

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Морская охрана украинской погранслужбы провела боевые учения со стрельбой в Азовском море, об этом сообщила пресс-служба пограничного ведомства Украины.
"В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны во главе с КРМО "Донбасс" совместно с катерами ВМС Вооруженных сил Украины провели боевые учения", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
В госпогранслужбе отметили, что в ходе тренировок проводился целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины, а также отработка огневой поддержки береговых подразделений.
Отдельно участники учений отработали спасение человека, упавшего за борт, с предоставлением первичной медицинской помощи.