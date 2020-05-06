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2020-05-06T14:58
https://ria.ru/20200506/1571030481.html
Украинские пограничники провели учения в Азовском море
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РИА Новости

Украинские пограничники провели учения в Азовском море

14:58 06.05.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКорабль береговой охраны Украины
Корабль береговой охраны Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Корабль береговой охраны Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Морская охрана украинской погранслужбы провела боевые учения со стрельбой в Азовском море, об этом сообщила пресс-служба пограничного ведомства Украины.
"В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны во главе с КРМО "Донбасс" совместно с катерами ВМС Вооруженных сил Украины провели боевые учения", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
В госпогранслужбе отметили, что в ходе тренировок проводился целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины, а также отработка огневой поддержки береговых подразделений.
Отдельно участники учений отработали спасение человека, упавшего за борт, с предоставлением первичной медицинской помощи.
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