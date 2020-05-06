Украинские пограничники провели учения в Азовском море

"В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны во главе с КРМО "Донбасс" совместно с катерами ВМС Вооруженных сил Украины провели боевые учения", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

В госпогранслужбе отметили, что в ходе тренировок проводился целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины, а также отработка огневой поддержки береговых подразделений.