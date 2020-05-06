Берлин впервые передал Москве копии документов о советских военнопленных

"Я очень рад, что сегодня эта передача состоится незадолго до праздника, когда мы будем вспоминать ужасы самой страшной войны. <…> Я очень надеюсь, что эти документы позволят многим семьям обрести ясность относительно судьбы их предков", — отметил на церемонии фон Гайр.

Как уточнили в посольстве ФРГ в Москве, в результате передачи примерно 20 тысяч оцифрованных документов станут доступными данные из Федерального архива Германии, которые до сих пор отсутствовали в России. "Они совместно анализировались германскими и российскими учеными. Имеются в виду документы бывшего Справочного управления Вермахта/Германского управления по делам советских военнопленных, умерших в заключении в Германии, медицинские документы (рентгеновские снимки, температурные листы), личные документы пленных, военные билеты и личные карточки", — уточнили в посольстве ФРГ.