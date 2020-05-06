Берлин впервые передал Москве копии документов о советских военнопленных

Передача копий документов российской стороне прошла в рамках германо-российского межправительственного проекта "Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны". В церемонии приняли участие посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Я очень рад, что сегодня эта передача состоится незадолго до праздника, когда мы будем вспоминать ужасы самой страшной войны. <…> Я очень надеюсь, что эти документы позволят многим семьям обрести ясность относительно судьбы их предков", — отметил на церемонии фон Гайр.
Как уточнили в посольстве ФРГ в Москве, в результате передачи примерно 20 тысяч оцифрованных документов станут доступными данные из Федерального архива Германии, которые до сих пор отсутствовали в России. "Они совместно анализировались германскими и российскими учеными. Имеются в виду документы бывшего Справочного управления Вермахта/Германского управления по делам советских военнопленных, умерших в заключении в Германии, медицинские документы (рентгеновские снимки, температурные листы), личные документы пленных, военные билеты и личные карточки", — уточнили в посольстве ФРГ.
Благодаря передаче документов появится возможность выяснить судьбы советских военнопленных, вернуть им имя и биографию. Позже Германия планирует передать и другие документы. Ожидается, что в рамках проекта будет исследовано несколько миллионов личных документов.
По случаю передачи этих данных министр иностранных дел Германии Хайко Маас поблагодарил народ России. "Несмотря на тяжелое наследие Второй мировой войны, мы, ощущая глубокое смирение, смогли убедиться, что примирение между людьми возможно. За это я хочу от всего сердца поблагодарить и народ России", — отметил министр в своем обращении, которое процитировал посол ФРГ в Москве.
В 2019 году министры иностранных дел ФРГ и России договорились о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных и интернированных, погибших в германском плену. Соответствующее соглашение было подписано осенью в Берлине.