Путин и Лукашенко не обсуждали тему освещения ситуации с COVID-19 в СМИ

"Нет, это не обсуждалось. Вы знаете, что у нас есть различные средства массовой информации. Они иногда не совсем адекватно передают даже те меры, которые предпринимаются в РФ, у нас в стране. Поэтому делать какие-то обобщающие заявления относительно фона освещения, наверное, не совсем корректно. Это первое", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поднимал ли Лукашенко во время разговора с Владимиром Путиным вопрос освещения ситуации с коронавирусом в Белоруссии в российских СМИ.