Путин и Лукашенко не обсуждали тему освещения ситуации с COVID-19 в СМИ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин не обсуждали тему освещения в российских СМИ ситуацию с коронавирусом в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не обсуждалось. Вы знаете, что у нас есть различные средства массовой информации. Они иногда не совсем адекватно передают даже те меры, которые предпринимаются в РФ, у нас в стране. Поэтому делать какие-то обобщающие заявления относительно фона освещения, наверное, не совсем корректно. Это первое", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поднимал ли Лукашенко во время разговора с Владимиром Путиным вопрос освещения ситуации с коронавирусом в Белоруссии в российских СМИ.
"Что касается каких-то телеграм-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания, судить о чем-то по телеграм-каналам - это чрезвычайно непрофессионально", - добавил он.
Песков отметил, что у глав двух государств "был субстантивный, хороший разговор".
"Вы знаете, что у нас союзное государство и очень много совместных вопросов для сотрудничества, совместных проблем, которые приходится в эти дни решать",- отметил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.