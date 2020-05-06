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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:29
https://ria.ru/20200506/1571028718.html
Путин и Лукашенко не обсуждали тему освещения ситуации с COVID-19 в СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569739438_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_d5b9f20abc67b27d24164941d7e02b43.jpg
РИА Новости

Путин и Лукашенко не обсуждали тему освещения ситуации с COVID-19 в СМИ

14:29 06.05.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМедицинские работники в защитных костюмах в Минске
Медицинские работники в защитных костюмах в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Медицинские работники в защитных костюмах в Минске
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин не обсуждали тему освещения в российских СМИ ситуацию с коронавирусом в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не обсуждалось. Вы знаете, что у нас есть различные средства массовой информации. Они иногда не совсем адекватно передают даже те меры, которые предпринимаются в РФ, у нас в стране. Поэтому делать какие-то обобщающие заявления относительно фона освещения, наверное, не совсем корректно. Это первое", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поднимал ли Лукашенко во время разговора с Владимиром Путиным вопрос освещения ситуации с коронавирусом в Белоруссии в российских СМИ.
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"Что касается каких-то телеграм-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания, судить о чем-то по телеграм-каналам - это чрезвычайно непрофессионально", - добавил он.
Песков отметил, что у глав двух государств "был субстантивный, хороший разговор".
"Вы знаете, что у нас союзное государство и очень много совместных вопросов для сотрудничества, совместных проблем, которые приходится в эти дни решать",- отметил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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