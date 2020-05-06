У Пескова нет данных о награждении Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не владеет информацией об указе о награждении лидера КНДР Ким Чен Ына юбилейной медалью к 75-летию Победы.

Посольство РФ в КНДР во вторник сообщило в Facebook, что глава КНДР Ким Чен Ын в соответствии с указом президента РФ награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике.