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75 лет Великой Победы
2020-05-06T14:28
https://ria.ru/20200506/1571028680.html
У Пескова нет данных о награждении Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_85cf391f50ab4ff7a96cf4fda444f8cf.jpg
РИА Новости

У Пескова нет данных о награждении Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

14:28 06.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не владеет информацией об указе о награждении лидера КНДР Ким Чен Ына юбилейной медалью к 75-летию Победы.
Посольство РФ в КНДР во вторник сообщило в Facebook, что глава КНДР Ким Чен Ын в соответствии с указом президента РФ награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике.
"Мне нужно уточнить, я не совсем владею этой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин наградил Ким Чен Ына медалью.
"В целом традиционно происходит обмен поздравлениями, Путин поздравляет своих международных коллег с Днем Победы. Это традиционно происходит", - добавил Песков.
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75 лет Великой ПобедыКим Чен ЫнВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Дмитрий ПесковКНДРВ мире
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