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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-05-06T14:27
https://ria.ru/20200506/1571028573.html
Минниханов поручил обеспечить медиков костюмами индивидуальной защиты
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РИА Новости

Минниханов поручил обеспечить медиков костюмами индивидуальной защиты

14:27 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 мая - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить всех медицинских работников республики костюмами индивидуальной защиты, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.
"В республике ежедневно растёт число так называемых носителей COVID-19, только за 6 мая зарегистрировано 92 случая. Эти люди не имеют симптомов, тем не менее являются источником заражения для окружающих. Чаще всего риску заражения подвержены медицинские работники. Президент республики Рустам Минниханов считает важным обеспечить полную их защиту. Поэтому принято решение закупить костюмы индивидуальной защиты для всего медицинского персонала Татарстана", - сказала Галимова.
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По её словам, организовать эту работу в кратчайшие сроки президент республики поручил региональным министерствам здравоохранения и промышленности и торговли. В настоящее время просчитывается потребность в таких костюмах индивидуальной защиты, их производство налажено сразу на нескольких предприятиях Татарстана, в том числе на "Камазе" и "Татнефти".
"Средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированы, высокого качества, чтобы наши медицинские работники были максимально защищены. Их работа всегда сопряжена с рисками, сейчас в период эпидемии особенно важно не допустить распространения вируса. На плечах этих людей здоровье и жизни татарстанцев", - отметил Минниханов.
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Во вторник в Набережных Челнах от коронавируса скончался 51-летний завотделением челюстно-лицевой хирургии горбольницы №5 Дмитрий Смородинов. По данным минздрава Татарстана, заслуженный врач республики, более 30 лет посвятивший медицине и выполнявший сложнейшие операции, как и все медработники, был "задействован для достижения общего результата по снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", не остался в стороне в сложных условиях борьбы с пандемией.
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина отмечала, что медицинские работники входят в группу риска по заболеванию коронавирусом. По её словам, в республике на сегодняшний день имеются единичные случаи заболевания COVID-19 среди медработников в нескольких медицинских учреждениях. Данные случаи Патяшина объяснила тем, что за не связанной с коронавирусом медицинской помощью к врачам обращаются в том числе и пациенты, которые являются носителями данной инфекции, но не знают об этом и подвергают тем самым опасности заражения медицинских работников.
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По последним данным, в Татарстане за весь период диагноз COVID-19 подтвержден у 1310 человек. Четыре человека скончались. В стационарах на лечении сегодня находятся 395 человек, четверо из них в тяжёлом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Всего выздоровели за весь период 184 человека.
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