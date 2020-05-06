МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. У строителей военного медцентра в У строителей военного медцентра в Севастополе заподозрили COVID-19, произошел "небольшой отток" рабочих, заявил замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов

Ранее министр обороны Сергей Шойгу выразил обеспокоенность темпами строительства военных медицинских центров для больных COVID-19 в Улан-Удэ и Севастополе.

"В отношение объекта "Севастополь". Это двухэтажный 60-коечный комплекс общей площадью 6300 квадратных метров. На сегодняшний день на объекте задействовано почти 550 человек и 26 единиц техники. Была определенная сложность с личным составом связана с тем, что были обнаружены подозрения на инфицированных рабочих. Они были изолированы. Произошел небольшой отток", - сказал он.

По словам замглавы ведомства, в настоящее время идет ежедневное наращивание личного состава, каждые сутки прибывает по 50-100 человек. Он рассказал, что объект готов на 80%, до 15 мая будет полностью завершен.

"В отношении объекта "Улан-Удэ". На объекте задействовано 713 человек и 28 единиц техники. Точно также были такие же сложности. Работа организована в трехсменном режиме. До 15 мая, однозначно, объект будет сдан в эксплуатацию полностью, с полностью укомплектованным оборудованием", - добавил он.