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2020-05-06T14:35
https://ria.ru/20200506/1571028362.html
У строителей военного медцентра в Севастополе заподозрили COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

У строителей военного медцентра в Севастополе заподозрили COVID-19

14:23 06.05.2020 (обновлено: 14:35 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. У строителей военного медцентра в Севастополе заподозрили COVID-19, произошел "небольшой отток" рабочих, заявил замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу выразил обеспокоенность темпами строительства военных медицинских центров для больных COVID-19 в Улан-Удэ и Севастополе.
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"В отношение объекта "Севастополь". Это двухэтажный 60-коечный комплекс общей площадью 6300 квадратных метров. На сегодняшний день на объекте задействовано почти 550 человек и 26 единиц техники. Была определенная сложность с личным составом связана с тем, что были обнаружены подозрения на инфицированных рабочих. Они были изолированы. Произошел небольшой отток", - сказал он.
По словам замглавы ведомства, в настоящее время идет ежедневное наращивание личного состава, каждые сутки прибывает по 50-100 человек. Он рассказал, что объект готов на 80%, до 15 мая будет полностью завершен.
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"В отношении объекта "Улан-Удэ". На объекте задействовано 713 человек и 28 единиц техники. Точно также были такие же сложности. Работа организована в трехсменном режиме. До 15 мая, однозначно, объект будет сдан в эксплуатацию полностью, с полностью укомплектованным оборудованием", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Севастополь
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