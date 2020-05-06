В Кремле назвали отставку Назарбаевой внутренним делом Казахстана

"Нет, не было", - рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента.

На уточняющий вопрос, следят ли в Кремле за этой историей, Песков ответил, что "безусловно". "Это абсолютно внутреннее дело нашего партнера - Казахстана. Поэтому не считаем возможным каким-то образом это комментировать, ибо это не требует абсолютно никаких комментариев - это внутреннее дело Казахстана", - заключил Песков.