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2020-05-06T14:41
https://ria.ru/20200506/1571028132.html
В Кремле назвали отставку Назарбаевой внутренним делом Казахстана
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РИА Новости

В Кремле назвали отставку Назарбаевой внутренним делом Казахстана

14:20 06.05.2020 (обновлено: 14:41 06.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДарига Назарбаева
Дарига Назарбаева
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Дарига Назарбаева. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Кремль назвал внутренним делом Казахстана прекращение полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената, заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, общался ли президент РФ Владимир Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым или первым главой государства Нурсултаном Назарбаевым на эту тему.
"Нет, не было", - рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента.
На уточняющий вопрос, следят ли в Кремле за этой историей, Песков ответил, что "безусловно". "Это абсолютно внутреннее дело нашего партнера - Казахстана. Поэтому не считаем возможным каким-то образом это комментировать, ибо это не требует абсолютно никаких комментариев - это внутреннее дело Казахстана", - заключил Песков.
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Спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана с марта 2019 года до недавнего времени была Назарбаева, старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. В субботу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована. Позже Токаев в Twitter поблагодарил Назарбаеву за активную и плодотворную работу в должности председателя сената.
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РоссияДарига НазарбаеваДмитрий ПесковКазахстанВ мире
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