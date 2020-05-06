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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:26
https://ria.ru/20200506/1571028059.html
Попова и Собянин выступят с докладами по снятию ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1036x0_80_0_0_7e0dd624d06b68eceff3247177fe8a57.jpg
РИА Новости

Попова и Собянин выступят с докладами по снятию ограничений

14:19 06.05.2020 (обновлено: 14:26 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин выступят с докладами по поэтапному снятию ограничительных мер на совещании у президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в среду проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19. Песков уточнил, что на совещании обсудят выход из ограничительных мер.
"Во многом сегодня мы с вами услышим от Поповой, от Собянина их соображения по возможной процедуре и поэтапности снятия этих мер", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что будет рассмотрена эффективность первого и второго пакета мер поддержки населения и экономики на фоне коронавируса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"Был реализован, сейчас реализуется первый и второй пакет мер поддержки социальной сферы и экономической области. Как это работает, работают ли эффективно, работает вообще, есть ли затруднения и так далее. Со всем этим сегодня будет разбираться глава государства, очень внушительный состав участников, мы ожидаем, что это состоится в районе половины четвертого-четыре начнем давать. Естественно будет вступительное слово Путина, далее по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки выступит Котяков, министр труда и соцзащиты, Мурашко - Минздрав, Решетников - Минэкономразивтия, Егоров - руководитель налоговой службы, (Никита) Стасишин - исполняющий обязанности министра строительства", - добавил он.
Говоря о составе участников совещания, пресс-секретарь президента подчеркнул, что на совещании будут присутствовать руководитель администрации президента Антон Вайно, исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, помощник президента Максим Орешкин, министры: транспорта - Евгений Дитрих, труда и соцзащиты - Антон Котяков, здравоохранения - Михаил Мурашко, промышленности и торговли - Денис Мантуров, экономического развития - Максим Решетников, финансов - Антон Силуанов. Также в совещании примут участие глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина, а также полпреды и губернаторы всех регионов.
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