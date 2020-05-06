Попова и Собянин выступят с докладами по снятию ограничений

"Во многом сегодня мы с вами услышим от Поповой, от Собянина их соображения по возможной процедуре и поэтапности снятия этих мер", - сказал Песков журналистам.

"Был реализован, сейчас реализуется первый и второй пакет мер поддержки социальной сферы и экономической области. Как это работает, работают ли эффективно, работает вообще, есть ли затруднения и так далее. Со всем этим сегодня будет разбираться глава государства, очень внушительный состав участников, мы ожидаем, что это состоится в районе половины четвертого-четыре начнем давать. Естественно будет вступительное слово Путина, далее по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки выступит Котяков, министр труда и соцзащиты, Мурашко - Минздрав, Решетников - Минэкономразивтия, Егоров - руководитель налоговой службы, (Никита) Стасишин - исполняющий обязанности министра строительства", - добавил он.