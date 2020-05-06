В Киеве рассчитывают провести выборы в Донбассе 25 октября

КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября.
"Мы верим в это всей командой, вместе с Андреем Ермаком (глава офиса президента - ред), что это произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к эту идти", - сказал он на брифинге.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о намерении провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.