В Киеве рассчитывают провести выборы в Донбассе 25 октября

КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте Замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября.

"Мы верим в это всей командой, вместе с Андреем Ермаком (глава офиса президента - ред), что это произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к эту идти", - сказал он на брифинге.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский , выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о намерении провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.