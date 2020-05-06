В Киргизии ветеранам ВОВ вручат награды от Путина и Жээнбекова

"В городах и районах Киргизии местными государственными администрациями и органами местного самоуправления совместно с военными комиссариатами началось награждение от имени президента республики ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, к ним приравненных, а также тружеников тыла юбилейной медалью", - заявили в пресс-службе.

На фронты Великой отечественной войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды.