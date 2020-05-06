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75 лет Великой Победы
2020-05-06T14:11
https://ria.ru/20200506/1571027540.html
В Киргизии ветеранам ВОВ вручат награды от Путина и Жээнбекова
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РИА Новости

В Киргизии ветеранам ВОВ вручат награды от Путина и Жээнбекова

14:11 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла из Киргизии вручат награды от имени президента РФ Владимира Путина и киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы Киргизии.
"В городах и районах Киргизии местными государственными администрациями и органами местного самоуправления совместно с военными комиссариатами началось награждение от имени президента республики ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, к ним приравненных, а также тружеников тыла юбилейной медалью", - заявили в пресс-службе.
По данным аппарата президента, одновременно ветеранам и труженикам тыла будут вручены юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" от имени президента Российской Федерации.
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"Инициатива российской стороны об учреждении и изготовлении данной медали была утверждена решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 28 сентября 2018 года. Медаль является единой на всей территории СНГ", - добавили в пресс-службе.
В настоящее время на территории Киргизии проживают 234 ветерана войны и приравниваемых к ним блокадников Ленинграда, а также несовершеннолетних узников концлагерей и 1769 тружеников тыла.
На фронты Великой отечественной войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды.
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