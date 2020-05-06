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2020-05-06T14:04
https://ria.ru/20200506/1571027175.html
В посольстве ФРГ рассказали о передаче России архивов о военнопленных
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РИА Новости

В посольстве ФРГ рассказали о передаче России архивов о военнопленных

14:04 06.05.2020
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© AP PhotoГлава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза
Глава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза
© AP Photo
Глава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Германия в среду передаст России первые 20 тысяч документов о советских военнопленных, что позволит выяснить их судьбы, вернуть им имя и биографию, позднее планируется передать и другие архивы, всего в рамках германо-российского проекта будет исследовано несколько миллионов личных документов, сообщает посольство ФРГ в Москве.
В рамках германо-российского межправительственного проекта "Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны" российской стороне в среду будет передано 20 тысяч цифровых копий документов о советских военнопленных из Федерального архива Германии.
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"Благодаря передаче документов появится возможность выяснить судьбы советских военнопленных, вернуть им имя и биографию. Позже будут переданы и другие документы. Учитывая большое количество советских солдат и офицеров, попавших во время Второй мировой войны в германский плен, и тот факт, что нередко на одного человека заводилось несколько личных дел, следует ожидать, что в рамках проекта будет исследовано несколько миллионов личных документов", - говорится в сообщении посольства.
Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях. По словам дипломата, это позволило бы сделать еще один шаг "в процессе важного изучения судеб людей, которое также является основой памяти и примирения".
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В 2019 году министры иностранных дел ФРГ и РФ договорились о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных и интернированных, погибших в германском плену. Соответствующее соглашение было подписано осенью в Берлине.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ГерманияВ мире
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