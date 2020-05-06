В посольстве ФРГ рассказали о передаче России архивов о военнопленных

В рамках германо-российского межправительственного проекта "Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны" российской стороне в среду будет передано 20 тысяч цифровых копий документов о советских военнопленных из Федерального архива Германии.

"Благодаря передаче документов появится возможность выяснить судьбы советских военнопленных, вернуть им имя и биографию. Позже будут переданы и другие документы. Учитывая большое количество советских солдат и офицеров, попавших во время Второй мировой войны в германский плен, и тот факт, что нередко на одного человека заводилось несколько личных дел, следует ожидать, что в рамках проекта будет исследовано несколько миллионов личных документов", - говорится в сообщении посольства.