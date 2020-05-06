В посольстве ФРГ рассказали о передаче России архивов о военнопленных

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Германия в среду передаст России первые 20 тысяч документов о советских военнопленных, что позволит выяснить их судьбы, вернуть им имя и биографию, позднее планируется передать и другие архивы, всего в рамках германо-российского проекта будет исследовано несколько миллионов личных документов, сообщает посольство ФРГ в Москве.
В рамках германо-российского межправительственного проекта "Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны" российской стороне в среду будет передано 20 тысяч цифровых копий документов о советских военнопленных из Федерального архива Германии.
"Благодаря передаче документов появится возможность выяснить судьбы советских военнопленных, вернуть им имя и биографию. Позже будут переданы и другие документы. Учитывая большое количество советских солдат и офицеров, попавших во время Второй мировой войны в германский плен, и тот факт, что нередко на одного человека заводилось несколько личных дел, следует ожидать, что в рамках проекта будет исследовано несколько миллионов личных документов", - говорится в сообщении посольства.
Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях. По словам дипломата, это позволило бы сделать еще один шаг "в процессе важного изучения судеб людей, которое также является основой памяти и примирения".
В 2019 году министры иностранных дел ФРГ и РФ договорились о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных и интернированных, погибших в германском плену. Соответствующее соглашение было подписано осенью в Берлине.