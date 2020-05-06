В Кузбассе борющимся с COVID-19 медикам раздают продуктовые наборы

"Медики Кемеровской области, борющиеся с коронавирусом, в рамках всероссийской акции "Единой России" #СпасибоВрачам начали получать продуктовые наборы. Сегодня первую партию в количестве 130 штук волонтеры Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" передали врачам ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая инфекционная больница", – сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.