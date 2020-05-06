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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:55
https://ria.ru/20200506/1571026772.html
В Кузбассе борющимся с COVID-19 медикам раздают продуктовые наборы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Кузбассе борющимся с COVID-19 медикам раздают продуктовые наборы

13:55 06.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 мая - РИА Новости. Волонтеры партии "Единая Россия" в Кузбассе раздают продуктовые наборы к чаю медикам, лечащим зараженных коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
"Медики Кемеровской области, борющиеся с коронавирусом, в рамках всероссийской акции "Единой России" #СпасибоВрачам начали получать продуктовые наборы. Сегодня первую партию в количестве 130 штук волонтеры Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" передали врачам ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая инфекционная больница", – сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.
Отмечается, что стоимость каждого набора – 1000 рублей, в него входят растворимый кофе, пакетированный чай, печенье, сушки, карамель, горький шоколад.
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"Медики находятся на передовой борьбы с инфекцией и работают на износ, спасая и сохраняя человеческие жизни. До конца недели еще 140 аналогичных продуктовых наборов будут переданы врачам медучреждений Новокузнецка, где лечат пациентов с COVID-19, чтобы они в свои короткие перерывы между работой с больными могли немного отдохнуть. Мы благодарим медиков за их героический труд во имя жизни и здоровья наших земляков", - цитирует пресс-служба секретаря Кузбасского отделения партии, сенатора Совета Федерации Алексея Синицына.
Всего в рамках акции работникам крупнейших медучреждений Кемерово и Новокузнецка, где находятся больные COVID-19, вручат около 300 наборов к чаю.
В Кемеровской области работают семь отделений для лечения больных с коронавирусом. Это инфекционные больницы и перепрофилированные отделения в крупнейших городах – Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСовет Федерации РФЕдиная РоссияКемеровоНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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