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2020-05-06T13:53
https://ria.ru/20200506/1571026656.html
В ЕР собрали более 70 миллионов рублей на помощь гражданам из-за COVID-19
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РИА Новости

В ЕР собрали более 70 миллионов рублей на помощь гражданам из-за COVID-19

13:53 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В "Единой России" уже собрали более 70 миллионов рублей членских взносов на оказание помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания с реготделениями партии.
Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы, сенаторов и представителей правящей партии в российских регионах внести в виде членских взносов свою месячную зарплату на оказание помощи гражданам и медикам в связи с пандемией.
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"До начала майских праздников наши коллеги-однопартийцы перечислили на эти цели 26 миллионов рублей. Хотел бы сказать всем большое спасибо. По состоянию на 6 мая сумма уже превысила 70 миллионов. Сбор средств продолжается", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
По его словам, наибольшую активность проявили представители партии в Краснодарском региональном отделении, Татарстане и Калмыкии, Курганской области и Санкт-Петербурге. Деньги партия направит на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и компьютерной техники для школьников, а также адресную поддержку граждан.
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