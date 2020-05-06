В ЕР собрали более 70 миллионов рублей на помощь гражданам из-за COVID-19

"До начала майских праздников наши коллеги-однопартийцы перечислили на эти цели 26 миллионов рублей. Хотел бы сказать всем большое спасибо. По состоянию на 6 мая сумма уже превысила 70 миллионов. Сбор средств продолжается", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.