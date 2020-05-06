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2020-05-06T17:49
https://ria.ru/20200506/1571025832.html
СК завершил расследование нападения на медиков в Петербурге
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РИА Новости

СК завершил расследование нападения на медиков в Петербурге

13:44 06.05.2020 (обновлено: 17:49 06.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении жителя Петербурга, обвиняемого в нанесении побоев врачу бригады скорой помощи, завершено, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нанесении побоев врачу бригады скорой помощи", - сказано в сообщении.
По версии следствия, нетрезвый мужчина вечером 2 мая напал на врача скорой, который приехал оказать медицинскую помощь его 74-летней матери, сорвав с него индивидуальные средства защиты, и ударил врача кулаком в грудь, опрокинув того на пол. Третьего мая он был задержан.
Обвиняемый и его адвокат ознакомились с материалами дела, которое в ближайшее время с обвинительным заключением будет направлено для решения вопроса о его подписании.
Сотрудник полиции
6 мая, 10:06
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