СК завершил расследование нападения на медиков в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении жителя Петербурга, обвиняемого в нанесении побоев врачу бригады скорой помощи, завершено, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нанесении побоев врачу бригады скорой помощи", - сказано в сообщении.
По версии следствия, нетрезвый мужчина вечером 2 мая напал на врача скорой, который приехал оказать медицинскую помощь его 74-летней матери, сорвав с него индивидуальные средства защиты, и ударил врача кулаком в грудь, опрокинув того на пол. Третьего мая он был задержан.
Обвиняемый и его адвокат ознакомились с материалами дела, которое в ближайшее время с обвинительным заключением будет направлено для решения вопроса о его подписании.