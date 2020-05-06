СК завершил расследование нападения на медиков в Петербурге

По версии следствия, нетрезвый мужчина вечером 2 мая напал на врача скорой, который приехал оказать медицинскую помощь его 74-летней матери, сорвав с него индивидуальные средства защиты, и ударил врача кулаком в грудь, опрокинув того на пол. Третьего мая он был задержан.