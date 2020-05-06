Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T13:40
https://ria.ru/20200506/1571025671.html
В Петербурге блогера объявили в розыск за срыв онлайн-занятий школьников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569500452_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_26bb93ee9496da55ae6a93ad4e6a97e5.jpg
РИА Новости

В Петербурге блогера объявили в розыск за срыв онлайн-занятий школьников

13:40 06.05.2020
1185
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома
© Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Школьница во время дистанционного обучения дома. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. YouTube-блогер Russia Paver объявлен в розыск за срыв дистанционных занятий школьников в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Установлено, что к срывам дистанционного обучения школьников причастен 34-летний мужчина, в отношении которого заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, объявлен розыск. По предварительным данным, он может находиться на территории стран Евросоюза", - говорится в сообщении.
Дистанционное обучение
18 апреля, 18:00Акценты
Нервы, сбои, порно: особенности дистанционного обучения в РоссииКогда пришло время самоизолироваться, школьников и студентов в России сначала отправили на каникулы, но потом все же снова усадили за парты. Правда, за виртуальные. К такой резкой перестройке система образования оказалась не вполне готова.
По данным пресс-службы, 27 марта и 6 апреля мужчина сорвал учебные онлайн-занятия школьников. Как следует из опубликованных в интернете видео, автор канала подключался к онлайн-урокам школьников, хамил и мешал заниматься. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации".
"Обвиняемый позиционирует себя как "стример", то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием "Russia Paver" на платформе YouTube", - сказано в сообщении.
У YouTube-канала Russia Paver 915 тысяч подписчиков.
Девушка с ноутбуком
13 апреля, 12:28Распространение нового коронавируса
Около 94% российских школьников находятся на дистанционном обучении
3141097
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Пауло Коэльо
Коэльо написал сказки, чтобы поддержать читателей во время самоизоляции
Медицинские работники в защитных костюмах в Минске
Путин и Лукашенко не обсуждали тему освещения ситуации с COVID-19 в СМИ
Жительница Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
Организаторы "Бессмертного полка" расскажут, как пройдет онлайн-шествие
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завершил расследование нападения на медиков в Петербурге
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал пересмотреть требования к инфекционным отделениям
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
Первый канал прокомментировал ситуацию с журналистами в Белоруссии
Стационар для лечения заразившихся коронавирусом
Мурашко: медики из мелких организаций неохотно помогают госучреждениям
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Флаги ЕС
Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в истории
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу обеспокоен темпом строительства двух центров для больных COVID-19
Девушка с мобильным телефоном
В ОП рассказали о самых распространенных фейках в СМИ за март-апрель
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
Лента новостейМолния