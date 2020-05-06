В Петербурге блогера объявили в розыск за срыв онлайн-занятий школьников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. YouTube-блогер Russia Paver объявлен в розыск за срыв дистанционных занятий школьников в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Установлено, что к срывам дистанционного обучения школьников причастен 34-летний мужчина, в отношении которого заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, объявлен розыск. По предварительным данным, он может находиться на территории стран Евросоюза", - говорится в сообщении.
18 апреля, 18:00АкцентыНервы, сбои, порно: особенности дистанционного обучения в РоссииКогда пришло время самоизолироваться, школьников и студентов в России сначала отправили на каникулы, но потом все же снова усадили за парты. Правда, за виртуальные. К такой резкой перестройке система образования оказалась не вполне готова.
По данным пресс-службы, 27 марта и 6 апреля мужчина сорвал учебные онлайн-занятия школьников. Как следует из опубликованных в интернете видео, автор канала подключался к онлайн-урокам школьников, хамил и мешал заниматься. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации".
"Обвиняемый позиционирует себя как "стример", то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием "Russia Paver" на платформе YouTube", - сказано в сообщении.
У YouTube-канала Russia Paver 915 тысяч подписчиков.