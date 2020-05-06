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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:37
https://ria.ru/20200506/1571025507.html
Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 49,1 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 49,1 тысячи

13:37 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 49,1 тысячи, почти 2 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ на 6 мая, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте составляет 49 121. За все время скончались 1 956 человек.
Отмечается, что после заражения коронавирусом в Африке выздоровели более 16 тысяч человек.
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Наибольшее количество заражений зафиксировано в ЮАР (7572), Египте (7201), Марокко (5153) и Алжире (4838).
Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Алжире (470) и Египте (452).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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