Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 49,1 тысячи

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 49,1 тысячи, почти 2 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ на 6 мая, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте составляет 49 121. За все время скончались 1 956 человек.

Отмечается, что после заражения коронавирусом в Африке выздоровели более 16 тысяч человек.

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Наибольшее количество заражений зафиксировано в ЮАР (7572), Египте (7201), Марокко (5153) и Алжире (4838).

Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Алжире (470) и Египте (452).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.