Против экс-генпрокурора Украины Рябошапки возбудили дело

"Мы выполнили решение высшего антикоррупционного суда и внесли данные в единый реестр досудебных расследований по статье 366-1 ("декларирование недостоверной информации" - ред.) и 368 часть 4 ("принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом" - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы САП издание LB.ua.

Сам Рябошапка сообщил, что ему стало известно об открытии дела несколько дней назад. "Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП - ред.) отказались, а потом через суд обязали. Это - типичная процедура", - цитирует экс-генпрокурора издание.