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2020-05-06T17:50
https://ria.ru/20200506/1571024666.html
Против экс-генпрокурора Украины Рябошапки возбудили дело
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РИА Новости

Против экс-генпрокурора Украины Рябошапки возбудили дело

13:29 06.05.2020 (обновлено: 17:50 06.05.2020)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped imageРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped image
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурорам Русланом Рябошапкой, сообщила в среду пресс-служба САП.
Парламент Украины 5 марта выразил недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку.
"Мы выполнили решение высшего антикоррупционного суда и внесли данные в единый реестр досудебных расследований по статье 366-1 ("декларирование недостоверной информации" - ред.) и 368 часть 4 ("принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом" - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы САП издание LB.ua.
Сам Рябошапка сообщил, что ему стало известно об открытии дела несколько дней назад. "Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП - ред.) отказались, а потом через суд обязали. Это - типичная процедура", - цитирует экс-генпрокурора издание.
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