В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Далгата Раджи и Алексея Ушакова, жаривших шашлыки на Сенной площади. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Видеоролик, на котором запечатлено, как компания молодых людей жарит шашлыки на мангале в центре Петербурга, появился в соцсетях 3 мая. Полиция начала проверку и установила личности двоих мужчин, зарегистрированных в городе Боровичи Новгородской области. Накануне вечером их доставили в полицию.
Обоих обвиняли по статье КоАП о мелком хулиганстве, но суд переквалифицировал их действия на статью "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и назначил каждому штраф в 25 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе, Раджи и Ушаков признали вину, раскаялись и принесли извинения, в том числе и сотрудникам полиции за доставленные неудобства.
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