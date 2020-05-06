В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

Обоих обвиняли по статье КоАП о мелком хулиганстве, но суд переквалифицировал их действия на статью "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и назначил каждому штраф в 25 тысяч рублей.