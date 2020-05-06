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2020-05-06T14:16
https://ria.ru/20200506/1571024357.html
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
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РИА Новости

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

13:25 06.05.2020 (обновлено: 14:16 06.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкШашлык
Шашлык
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Далгата Раджи и Алексея Ушакова, жаривших шашлыки на Сенной площади. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Видеоролик, на котором запечатлено, как компания молодых людей жарит шашлыки на мангале в центре Петербурга, появился в соцсетях 3 мая. Полиция начала проверку и установила личности двоих мужчин, зарегистрированных в городе Боровичи Новгородской области. Накануне вечером их доставили в полицию.
Обоих обвиняли по статье КоАП о мелком хулиганстве, но суд переквалифицировал их действия на статью "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и назначил каждому штраф в 25 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе, Раджи и Ушаков признали вину, раскаялись и принесли извинения, в том числе и сотрудникам полиции за доставленные неудобства.
В Петербурге выявлено почти 5,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 40 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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1981463840
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БоровичиНовгородская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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