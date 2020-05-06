В Казахстане оценили ситуацию с распространением коронавируса

АЛМА-АТА, 6 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Казахстана констатирует стабилизацию роста заражения коронавирусной инфекцией в республике, сообщил председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг минздрава Тимур Султангазиев.
"Следует отметить, что за последние две недели наблюдается стабилизация прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией - не более чем 7%, а за последние три дня - прирост не более 4%", - сказал он на пресс-конференции в среду.
При этом он отметил, что 57% всех зарегистрированных случаев коронавируса было выявлено в ходе активного проведения скрининговых исследований определенных групп населения.
Султангазиев также подчеркнул, что считает необходимым дальнейшее сохранение социального дистанцирования, чтобы максимально разобщить все случаи коронавирусной инфекции.
В Казахстане подтверждено почти 4,3 тысячи случаев коронавируса, 30 из них с летальным исходом. Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта. Глава государства также сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном, Алма-Атой и рядом крупных городов, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.