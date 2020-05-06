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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:25
https://ria.ru/20200506/1571024317.html
В Казахстане оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1036x0_80_0_0_ae53b9081d58dfcf7b84353ec74766f8.jpg
РИА Новости

В Казахстане оценили ситуацию с распространением коронавируса

13:25 06.05.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Казахстана констатирует стабилизацию роста заражения коронавирусной инфекцией в республике, сообщил председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг минздрава Тимур Султангазиев.
"Следует отметить, что за последние две недели наблюдается стабилизация прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией - не более чем 7%, а за последние три дня - прирост не более 4%", - сказал он на пресс-конференции в среду.
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При этом он отметил, что 57% всех зарегистрированных случаев коронавируса было выявлено в ходе активного проведения скрининговых исследований определенных групп населения.
Султангазиев также подчеркнул, что считает необходимым дальнейшее сохранение социального дистанцирования, чтобы максимально разобщить все случаи коронавирусной инфекции.
В Казахстане подтверждено почти 4,3 тысячи случаев коронавируса, 30 из них с летальным исходом. Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта. Глава государства также сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном, Алма-Атой и рядом крупных городов, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКасым-Жомарт ТокаевМинистерство здравоохранения КазахстанаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлма-АтаКазахстанВ мире
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