Коронавирус выявили у четверти прилетевших из Таиланда в Ростов 3 мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Специалисты выявили коронавирус у шести из 24 россиян, прибывших в Ростов-на-Дону вывозным авиарейсом из Таиланда 3 мая, сообщил на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Самолет "Уральских авиалиний" 2 мая вылетел по маршруту Пхукет - Ростов-на-Дону - Уфа - Екатеринбург со 116 россиянами. 3 мая борт высадил в ростовском аэропорту "Платов" 24 пассажиров. Часть из них были помещены в обсерватор.

"Из 24 человек из Таиланда, которые прибыли 3 мая, мы у шестерых обнаружили новый коронавирус", — сказал Ковалев.

Он уточнил, что среди этих пассажиров были, в том числе, жители Краснодарского края и Волгоградской области.

Кроме того, по словам Ковалева, в настоящее время в работе находятся анализы, взятые у пассажиров рейса Анталья - Ростов-на-Дону - Уфа, высадившего в "Платове" 64 человека. Из них 16 были помещены в обсерватор, 48 разъехались по субъектам России.

По данным замгубернатора области Виктора Вовка, на 7 мая также запланирован рейс Тель-Авив - Ростов-на-Дону, на котором планируется прибытие 54 пассажиров, из которых 17 - жители Ростовской области.