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Туризм
2020-05-06T14:40
https://ria.ru/20200506/1571024168.html
Коронавирус выявили у четверти прилетевших из Таиланда в Ростов 3 мая
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РИА Новости

Коронавирус выявили у четверти прилетевших из Таиланда в Ростов 3 мая

14:40 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр АндреевТуристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
© РИА Новости / Александр Андреев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Специалисты выявили коронавирус у шести из 24 россиян, прибывших в Ростов-на-Дону вывозным авиарейсом из Таиланда 3 мая, сообщил на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
Самолет "Уральских авиалиний" 2 мая вылетел по маршруту Пхукет - Ростов-на-Дону - Уфа - Екатеринбург со 116 россиянами. 3 мая борт высадил в ростовском аэропорту "Платов" 24 пассажиров. Часть из них были помещены в обсерватор.
"Из 24 человек из Таиланда, которые прибыли 3 мая, мы у шестерых обнаружили новый коронавирус", — сказал Ковалев.
Он уточнил, что среди этих пассажиров были, в том числе, жители Краснодарского края и Волгоградской области.
Кроме того, по словам Ковалева, в настоящее время в работе находятся анализы, взятые у пассажиров рейса Анталья - Ростов-на-Дону - Уфа, высадившего в "Платове" 64 человека. Из них 16 были помещены в обсерватор, 48 разъехались по субъектам России.
По данным замгубернатора области Виктора Вовка, на 7 мая также запланирован рейс Тель-Авив - Ростов-на-Дону, на котором планируется прибытие 54 пассажиров, из которых 17 - жители Ростовской области.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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