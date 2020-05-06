Шойгу обеспокоен темпом строительства двух центров для больных COVID-19

"Сегодня смотрел и заслушивал состояние дел по ряду объектов. Хотел бы в течение сегодняшнего селекторного совещания, заслушать доклад заместителя Министра обороны Иванова о состоянии дел на объекте нашего многопрофильного центра в Улан-Удэ, Севастополе. У меня там возникла определенная тревога. Также как идет реализация задачи, поставленной Верховным Главнокомандующим, после строительства клиники в Воронеже", - сказал он на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.