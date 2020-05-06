Шойгу обеспокоен темпом строительства двух центров для больных COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил обеспокоенность темпами строительства военных медицинских центров для больных COVID-19 в Улан-Удэ и Севастополе.
"Сегодня смотрел и заслушивал состояние дел по ряду объектов. Хотел бы в течение сегодняшнего селекторного совещания, заслушать доклад заместителя Министра обороны Иванова о состоянии дел на объекте нашего многопрофильного центра в Улан-Удэ, Севастополе. У меня там возникла определенная тревога. Также как идет реализация задачи, поставленной Верховным Главнокомандующим, после строительства клиники в Воронеже", - сказал он на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будут построены 16 центров на 1,6 тысячи мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 миллиарда рублей из резервного фонда.
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