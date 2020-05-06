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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:22
https://ria.ru/20200506/1571024130.html
Шойгу обеспокоен темпом строительства двух центров для больных COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/102197/51/1021975126_0:351:1729:1324_1036x0_80_0_0_c44c29bba5eed86c038ef087a9f0d289.jpg
РИА Новости

Шойгу обеспокоен темпом строительства двух центров для больных COVID-19

13:22 06.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил обеспокоенность темпами строительства военных медицинских центров для больных COVID-19 в Улан-Удэ и Севастополе.
"Сегодня смотрел и заслушивал состояние дел по ряду объектов. Хотел бы в течение сегодняшнего селекторного совещания, заслушать доклад заместителя Министра обороны Иванова о состоянии дел на объекте нашего многопрофильного центра в Улан-Удэ, Севастополе. У меня там возникла определенная тревога. Также как идет реализация задачи, поставленной Верховным Главнокомандующим, после строительства клиники в Воронеже", - сказал он на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.
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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будут построены 16 центров на 1,6 тысячи мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 миллиарда рублей из резервного фонда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуСевастопольУлан-УдэОбщество
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